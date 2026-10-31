Congo-Kinshasa: L'UNFPA remet trois tonnes d'intrants et d'équipements médicaux à quatre zones de santé du Maniema

Trois tonnes d'intrants de planification familiale, de matériels et d'équipements médicaux ont été remises, jeudi 29 octobre, à quatre zones de santé de la province du Maniema. Cet appui du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) vise à améliorer l'accès aux services de santé reproductive et la prise en charge des patients.

Les zones de santé bénéficiaires sont Kindu, Alunguli, Kalima et Kailo, sur les 18 que compte la province. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence du représentant du gouverneur du Maniema.

Selon le docteur Bonfils Cheruga, représentant de l'UNFPA pour le Sud-Kivu et le Maniema, cette dotation comprend notamment des intrants de planification familiale et des équipements médicaux, ainsi que des médicaments destinés à prévenir les complications liées à l'accouchement.

« Notre vision est claire : nous oeuvrons pour un monde où chaque grossesse est désirée, où chaque accouchement se déroule sans danger et où chaque jeune réalise pleinement son potentiel », a souligné Dr Cheruga.

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Cet appui doit contribuer à renforcer les capacités des structures sanitaires bénéficiaires et à améliorer les services proposés aux femmes et aux familles.

Appel à étendre l'appui aux autres zones de santé

Du côté des autorités sanitaires provinciales, cette dotation est accueillie comme une occasion d'améliorer la qualité des soins. Le docteur Théo Katako, représentant du chef de division provinciale de la Santé, a toutefois souhaité que cette intervention soit progressivement étendue aux autres zones de santé.

Il a également assuré que les services sanitaires veilleraient à suivre la distribution des intrants et à disposer d'indicateurs permettant de vérifier qu'ils parviennent effectivement aux structures bénéficiaires.

Sur les 18 zones de santé du Maniema, 14 ne sont donc pas concernées par cette première dotation. L'extension de l'appui reste un enjeu pour élargir l'accès aux services de santé reproductive dans la province.