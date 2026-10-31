Afrique: Les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 s'ouvrent avec neuf athlètes congolais en lice

La quatrième édition des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) s'ouvre ce samedi 31 octobre à Dakar, au Sénégal. Organisée jusqu'au 13 novembre, cette compétition multisports se tient pour la première fois sur le continent africain. La République démocratique du Congo (RDC) y participe avec neuf jeunes athlètes engagés dans huit disciplines.

La cérémonie d'ouverture est prévue au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, dans la région de Dakar. Au total, 2 700 jeunes sportifs, dont 1 350 filles et 1 350 garçons, sont attendus pour cette édition qui marque une première en matière de parité entre les participants.

Les athlètes vont s'affronter dans 25 disciplines, notamment l'athlétisme, le basketball 3 contre 3, le futsal, la natation, le judo et le taekwondo.

La compétition prévoit également une répartition égale des médailles entre les filles et les garçons, conformément à l'objectif de parité annoncé pour cette édition.

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Neuf athlètes pour représenter la RDC

La délégation congolaise compte neuf jeunes athlètes, répartis dans huit disciplines. Parmi les sportifs annoncés figurent Chadrack Vungu en athlétisme, Stephy Tsimba en lutte, Charly Maliabo en cyclisme, Obed Kilolo en taekwondo, Dieu-Bénie Bolaka en judo, Jéhu Matonto en natation et Mervie Yembele en escrime.

Ces jeunes sportifs auront pour mission de représenter la RDC lors de cette quatrième édition des JOJ, qui constitue une première pour l'Afrique en tant que continent hôte d'un événement olympique.