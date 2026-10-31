Afrique: Championnat d'Afrique de boxe à Kinshasa - Les Congolaises remportent huit titres, les Léopards brillent aussi chez les hommes

La République démocratique du Congo (RDC) s'illustre à domicile au Championnat d'Afrique de boxe amateur, organisé à Kinshasa du 19 octobre au 1er novembre 2026. Les boxeuses congolaises ont réalisé un parcours sans faute en remportant les huit finales auxquelles elles ont pris part. Chez les hommes, plusieurs pugilistes congolais ont également décroché des titres continentaux.

Huit médailles d'or chez les dames

Les Congolaises ont réalisé un parcours sans faute en remportant leurs huit finales. Sulamite Tshimwanga a notamment clôturé cette série en s'imposant dans la catégorie des plus de 81 kg.

Déborah Boisabu a battu la Zambienne Catherine Mwape dans la catégorie des 52 à 54 kg, tandis que Ruth Yamfu a pris le dessus sur la Camerounaise Paule Alliance aux points, chez les 54 à 57 kg.

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Dans la catégorie des 45 à 48 kg, Bénédicte Diyoka a remporté la finale face à Bénie Ndoudi, du Congo-Brazzaville. Ce succès lui permet de décrocher un deuxième titre de championne d'Afrique.

Autre moment marquant de cette campagne : le sacre de Munga Zalia Modestie chez les 57 à 60 kg. Après avoir remporté le bronze il y a neuf ans, puis l'argent il y a deux ans, la boxeuse congolaise décroche enfin le titre continental.

Merveille Mbalayi, Monique Bampala et Jorbelle Malewu ont également contribué à cette moisson. Elles se sont respectivement imposées face à la Sénégalaise Maimouna Ka, à la Camerounaise Balemakem Chepete Lenou et à la Sénégalaise Aminata Diagne, dans leurs catégories respectives.

De nouveaux titres chez les hommes

Les pugilistes congolais ont également signé plusieurs victoires en finales masculines.

Dans la catégorie des 51 à 54 kg, Kolongo Gloire a battu le Cap-Verdien David Daniel Pina au terme d'un combat disputé. Beny Njibu Njibu, présenté comme l'une des révélations du championnat, s'est lui aussi adjugé le titre dans la catégorie des 60 à 63,5 kg, face au Cap-Verdien Kevin Admolson.

Willian Mbangui a remporté sa finale contre Yannick Harconge Kitsoukou, du Congo-Brazzaville, dans la catégorie des 80 à 86 kg. De son côté, Bofenda Latour s'est imposé face au Botswanais Kobamelo Molathegi, chez les 46 à 48 kg.

Avec ces victoires, les boxeurs congolais confirment leur présence dans les finales de cette compétition continentale. La performance des dames, qui ont remporté leurs huit combats pour le titre, constitue l'un des faits marquants de la participation de la RDC.