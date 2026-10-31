Congo-Kinshasa: Colloque de Ngandajika - La famille présentée comme un pilier de la refondation de l'État congolais

La reconstruction de l'État congolais doit aussi commencer au sein des familles. C'est le message défendu par le professeur Dezzy Mukebayi, doyen de la Faculté de droit de l'Université officielle de Mbuji-Mayi, lors du 6e colloque interdisciplinaire de Ngandajika au Kasaï-Central.

Il a appelé les parents à transmettre les valeurs civiques et morales aux enfants et l'État à mieux soutenir les familles dans leur rôle éducatif.

Selon cet universitaire, les familles congolaises sont fragilisées par la crise socio-économique et l'insécurité persistante. Ces difficultés affectent leur capacité à transmettre des valeurs telles que le respect, le sens des responsabilités, l'intégrité, le partage et la solidarité.

Pour le professeur Dezzy Mukebayi, la famille constitue le premier espace où les enfants apprennent les règles de vie en société et les valeurs citoyennes.

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« C'est à partir de la famille que l'on peut acquérir de bonnes manières, transmettre des valeurs aux enfants. C'est ainsi qu'on la considère comme un espace politique et civique », a expliqué le professeur.

Il a ainsi invité les parents à donner l'exemple à leurs enfants et appelé les pouvoirs publics à accompagner davantage les familles dans leur mission éducative.

Restaurer les valeurs culturelles et morales

De son côté, Nancy Ngalula, fondatrice de l'ONG ADAAYE, estime que la reconstruction du pays passe également par la restauration des valeurs culturelles et morales qui fondent l'identité congolaise.

Elle a notamment évoqué les violences et les brutalités observées dans certaines familles, y compris celles commises par des proches, pour souligner l'urgence de réhabiliter les principes de dignité, de respect et de cohésion sociale.

« Connaissons nos valeurs, parce que si nous ne connaissons pas nos valeurs, nos cultures, qu'est-ce que nous transmettons ? », a-t-elle interrogé.

Pour les intervenants, la transmission de ces valeurs au sein des familles constitue un levier de formation de citoyens responsables et de renforcement de la cohésion sociale. Ils estiment que cette démarche doit accompagner les efforts de refondation de l'État congolais.