Soudan: L'Université de Russie des sciences humaines décerne un doctorat honoris causa au Président du CST

L'Université gouvernementale de Russie des Sciences Humaines a décerné Vendredi au Président du Conseil de Souveraineté Transitoire et Commandant Général des Forces Armées, Lieutenant-Général Abdel Fattah Al-Burhan, un doctorat honoris causa, en reconnaissance de ses efforts pour renforcer et développer les relations entre le Soudan et la Russie et pour consolider la coopération entre les deux pays dans les domaines culturel, éducatif, scientifique et humanitaire.

La remise de doctorat honoris causa a eu lieu en marge de la visite du Président du Conseil de Souveraineté dans la capitale Russe, Moscou, et de sa participation aux travaux du troisième sommet Russie-Afrique.

S'adressant à la cérémonie d'hommage, le Président du Conseil de Souveraineté a souligné que cet honneur représente un hommage au peuple soudanais, soulignant le souci du Soudan de renforcer la coopération et de développer les partenariats entre les institutions éducatives, culturelles et scientifiques dans les deux pays.

Son Excellence a exprimé son appréciation pour le rôle joué par la communauté soudanaise en Fédération de Russie, soulignant l'importance de la contribution des Soudanais à l'étranger aux efforts de construction et de reconstruction la participation au processus de développement du pays.

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Le recteur de l'université a remis le certificat de doctorat honoris causa au Président du Conseil de Souveraineté, en présence du ministre adjoint russe de l'Éducation et des Sciences, de l'ambassadeur de Russie au Soudan, Andreï Tchernovol, ainsi que d'un certain nombre d'étudiants de l'université et de membres de la communauté soudanaise en Fédération de Russie.

De leur côté, le recteur de l'université et les représentants des autorités russes ont exprimé leurs félicitations au Président du Conseil de Souveraineté à l'occasion de l'octroi de doctorat honoris causa, approuvé par le Conseil scientifique de l'université, tout en exprimant leur souhait de voir s'élargir les domaines de coopération culturelle, scientifique et humanitaire entre le Soudan et la Russie.

La cérémonie d'hommage a été marquée par un programme culturel organisé en l'honneur de la visite du Président du Conseil de Souveraineté, incluant des diverses performances présentées par des élèves de plusieurs écoles de Moscou, ainsi des spectacles présentés par des équipes militaires. Le programme comprenait également la projection d'un court-métrage documentaire passant en revue l'évolution des relations soudano-russes et leurs étapes marquantes au cours des sept dernières décennies.