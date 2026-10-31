Soudan: L'université russe des sciences humaines décerne un doctorat honorifique au président du Conseil Souverain

31 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

L'Université d'État russe des sciences humaines a décerné un doctorat honorifique au général d'armée Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil Souverain de Transition et commandant en chef des forces armées soudanaises. Cette distinction récompense ses efforts pour renforcer les relations soudano-russes et développer la coopération culturelle, éducative, scientifique et humanitaire entre les deux pays.

La cérémonie s'est tenue en marge de la visite d'al-Burhan à Moscou et de sa participation au troisième Sommet Russie-Afrique. S'adressant à l'assistance, il a présenté cet honneur comme une reconnaissance adressée au peuple soudanais, tout en réaffirmant la volonté de Khartoum d'approfondir les partenariats entre les institutions des deux pays.

Le président du Conseil souverain a également salué le rôle de la diaspora soudanaise en Russie, appelant les Soudanais de l'étranger à contribuer à la reconstruction et au développement national.

Le recteur a remis le diplôme en présence du vice-ministre russe de l'Éducation et de la Science, de l'ambassadeur Andreï Tchernovol, d'étudiants et de membres de la communauté soudanaise. Les organisateurs ont souligné leur souhait d'élargir cette coopération.

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La cérémonie comprenait un programme culturel, des prestations d'élèves moscovites, des démonstrations militaires et un court documentaire retraçant sept décennies de relations soudano-russes.

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