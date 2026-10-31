Soudan: La Commission nationale des droits de l'homme dénonce les attaques contre des centrales électriques

31 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

La Commission nationale des droits de l'homme a documenté vendredi la poursuite des attaques systématiques des Forces de soutien rapide rebelles contre des infrastructures essentielles. Des drones ont visé les centrales électriques de Shendi, Um Dubaker, Kaduqli et Al-Manaqil.

Dans un communiqué, la Commission a vivement condamné le ciblage des postes de transformation électrique et de biens civils. Elle exige un arrêt immédiat de toutes les agressions contre les installations énergétiques et les services publics, ainsi que le respect du droit international humanitaire.

Elle impute aux Forces de soutien rapide l'entière responsabilité juridique et morale de la dégradation humanitaire provoquée par la destruction des centrales, qui prive les civils de soins, d'éducation, d'eau et perturbe la production.

La Commission appelle la communauté internationale, l'ONU et les organisations de défense des droits humains à condamner ces actes et à prendre des mesures fermes. Elle qualifie ces attaques de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, susceptibles d'être jugés par la Cour Pénale Internationale, et réclame une aide urgente pour réparer et remettre en service les installations.

Lire l'article original sur SNA.

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