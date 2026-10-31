Tunisie: Après trois décennies, Sfax accueille à nouveau les Aigles de Carthage

Sfax — La ville de Sfax tient son rendez-vous historique. Le 13 novembre, le stade Taïeb Mhiri rouvrira ses portes à un match international de l'équipe nationale tunisienne de football, une première depuis plus de trois décennies.

L'adversaire ? La Libye. L'enjeu ? La troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations. Le slogan choisi résume l'ambition : « La forteresse des ancêtres aux couleurs du pays ».

Pour préparer cet événement, les autorités municipales ont réuni toutes les parties prenantes au palais municipal de Sfax.

Le secrétaire général de la municipalité n'a pas caché l'enjeu, affirmant que ce retour après une si longue absence exige une organisation sans faille.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Trente ans d'attente. Un délai record pour obtenir l'homologation du stade.

Le président de la commission fédérale des compétitions à la Fédération tunisienne de football, Moez Mestiri, a salué ce travail accompli par les agents municipaux.

Grâce à leurs interventions rapides, le stade Taïeb Mhiri a décroché la certification de la Confédération africaine de football en catégorie 3, le sésame indispensable pour accueillir des rencontres internationales, s'est-il enorgueilli.

Reste maintenant le volet logistique. La municipalité multiplie les efforts pour nettoyer les abords du stade, renforcer l'éclairage public et coordonner avec l'aéroport de Sfax-Thyna pour l'arrivée des délégations.

Car au-delà du terrain, c'est toute une ville qui se prépare à accueillir ses visiteurs dans les meilleures conditions.

Le 13 novembre, Sfax écrira une nouvelle page de son histoire sportive.