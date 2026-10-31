Tunisie: Poésie scolaire - Gabès accueille un festival national inédit

Gabès — Des collégiens et lycéens venus de toute la Tunisie ont posé leurs valises à Gabès, vendredi, pour la première édition du festival national de créativité poétique scolaire. Le slogan claque : "La voix de l'élève... un poème".

Organisé par la Direction générale de l'enseignement secondaire du ministère de l'Éducation et accueilli par la délégation régionale de l'éducation de Gabès, l'événement réunit des délégations de tous les commissariats régionaux, selon la page Facebook officielle du ministère.

S'exprimant à l'ouverture des travaux, la déléguée régionale de l'Éducation à Gabès, Kaouther Belsadek, a insisté : la vie scolaire façonne les talents, nourrit la créativité et tisse un lien fort entre l'élève et son établissement.

Le choix du thème n'a rien d'anodin. le ministre a décrété 2026 année de la lecture dans les écoles tunisiennes. La poésie en constitue le prolongement naturel, a affirmé Belsadek.

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Elle affine le goût littéraire des jeunes et renforce leur maîtrise de la langue, a-t-elle encore ajouté.

Cette première édition ouvre un espace inédit. Des élèves poètes, venus de toutes les régions, s'y rencontrent, échangent leurs expériences et déclament leurs textes devant un public élargi.

La première journée a tenu ses promesses. Les délégations de Médenine, Tataouine, Kébili, Gafsa, Tozeur, Sfax 1, Sfax 2, Sidi Bouzid, Mahdia et Monastir sont montées sur scène.

Sousse, Bizerte, Zaghouan, Siliana, Nabeul, Le Kef, Jendouba, Béja, Ariana, Manouba, Ben Arous, Tunis 1, Tunis 2, Kasserine et Gabès ont suivi. Une soirée artistique poétique a clos cette journée inaugurale.

Samedi, place aux récompenses. Le festival rendra hommage aux délégations régionales, présentera les oeuvres primées et distribuera les prix avant de tirer sa révérence sur cette note triomphante.