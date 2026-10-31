Tunisie: Signature du contrat commercial pour la reconstruction du stade olympique d'El Menzah

Tunis — La cérémonie de signature du contrat commercial pour la reconstruction du stade olympique d'El Menzah a été tenue jeudi, au siège du ministère de l'Équipement et de l'habitat, entre l'État tunisien, représenté par le ministère de l'Équipement et les représentants du consortium de deux entreprises : China Railway Construction Engineering Group / China CAMC Engineering (CRCEG/CAMCE)

Selon un communiqué publié vendredi soir, les ministres de l'équipement, Salah Zouari, de la Jeunesse et des Sports, Sadok Morali, et l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Tunisie, Wan Li, ont assisté à cette cérémonie.

Le 8 octobre 2026, la Commission des grands projets de Tunisie avait décidé d'attribuer le marché de la reconstruction et de la réhabilitation complète du stade olympique d'El Menzah à une entreprise chinoise.

Le coût s'élève à environ 520 à 600 millions de dinars, toutes prestations comprises, et devrait inclure la reconstruction, les tribunes, la piste et les différents équipements, pour une durée de réalisation comprise entre 30 et 36 mois.

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Le projet prévoit la modernisation des installations, l'amélioration des normes de sécurité, de la circulation des spectateurs et de l'accessibilité, ainsi que l'étude de solutions visant à rationaliser la consommation d'énergie et d'eau, notamment grâce à l'énergie solaire et à la récupération des eaux de pluie.