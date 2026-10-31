Ile Maurice: Lutte - John Léopold face à l'Ouzbek Asadbek Saidturaev

Le lutteur mauricien John Léopold est désormais fixé sur son sort et affrontera l'Ouzbek Asadbek Saidturaev aujourd'hui, à l'occasion de son entrée en lice très attendue aux Championnats du monde seniors de lutte. Engagé dans la catégorie des 57 kg en lutte libre, le natif de Rodrigues s'apprête à entamer son parcours à la Barys Arena d'Astana, au Kazakhstan. En cas de victoire lors de ce premier tour, le Mauricien sera opposé au vainqueur du duel entre le Kazakh Kartbay et le Mexicain Bravo Young.

Pour aborder ce choc face à son redoutable adversaire ouzbek au milieu d'un plateau relevé de 320 participants, le quadricolore a misé sur une préparation minutieuse. Arrivé bien avant le début du tournoi mondial, qui s'étend du 24 octobre au 1er novembre, le champion s'est accordé dix jours indispensables pour apprivoiser le rude climat de l'Europe centrale, une transition radicale par rapport à son île natale.

«Je suis arrivé au Kazakhstan bien avant le début de la compétition pour m'acclimater. Jusqu'ici, tout se passe bien», explique le Rodriguais, pleinement focalisé sur son sujet. Cette période d'adaptation s'est avérée essentielle pour acclimater son corps à des conditions thermiques extrêmes. «Il fait un peu plus froid ici. Le thermomètre est descendu jusqu'à -3 degrés jeudi et je dois m'assurer que mon corps s'adapte au froid», précise-t-il, conscient de l'impact des températures négatives sur les performances musculaires.

Parallèlement au défi climatique, le lutteur a dû gérer une contrainte majeure de sa discipline : la pesée. À son arrivée à Astana, John Léopold affichait encore deux kilos de trop sur la balance. Un excédent qu'il a éliminé méthodiquement au fil des séances pour s'aligner parfaitement sur la limite des 57 kg requise.

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Pour orchestrer ces derniers ajustements loin de ses bases, le lutteur travaille avec l'entraîneur Christian Darga, affilié à la Fédération mauricienne de lutte. «Je m'entraîne avec le coach Christian Darga et ça se passe bien jusqu'ici», conclut-il.