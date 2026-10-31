Ile Maurice: Les politiciens dans la rue, mais sans drapeau

Le 11 juillet, plusieurs responsables politiques ont défilé aux côtés des syndicats contre la réforme de la pension, au point que le ministre de la Sécurité sociale, Ashok Subron, avait regretté leur présence dans le cortège. Pour la marche de la «Platform Komun Syndikal», aujourd'hui à 13 heures au départ du centre Marie-Reine-de-la-Paix, la classe politique avance en ordre dispersé.

MSM : Présence «à titre personnel»

Au Mouvement socialiste militant (MSM), la ligne semble claire : être dans la rue, mais sans étiquette. L'ancien ministre de la Fonction publique Anjiv Ramdhany confirme qu'il sera du cortège aujourd'hui. «Comme l'ensemble de la population, nous disons non à la domination systématique qu'exerce ce gouvernement. Il s'obstine à mener une politique de vengeance envers le peuple en lui retirant ses acquis, que ce soit la pension ou les allocations perçues sous la CSG», avance-t-il. Il dit être en contact avec plusieurs syndicats mécontents, et cite la gestion de l'eau comme dernier exemple en date d'une «incompétence généralisée».

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L'ex-ministre insiste toutefois sur le caractère individuel de sa démarche. «Au MSM, nous avons cette liberté. Dès la première marche, nous nous étions mobilisés par conviction personnelle. Nous n'avons aucune intention de politiser cette initiative syndicale.» Une source proche du parti soleil abonde dans ce sens. D'anciens parlementaires devraient se joindre à la marche, chacun en son nom, au nom d'une cause commune avec les syndicats.

FMP : Une décision de dernière minute

Du côté du Fron Militan Progresis (FMP), rien n'est encore tranché. Selon un membre du parti, il ne devrait y avoir aucune objection à ce que ses militants rejoignent le cortège. Mais le samedi, le FMP tient sa conférence de presse, suivie de son comité central. Ceux qui souhaitent se rendre à la marche pourront le faire, précise-t-il. Reste à savoir si cette présence se fera à titre individuel ou au nom du parti, une question qui devait être abordée hier après-midi au sein du FMP.

RM : «Oui, je serai présent»

Le président du Rassemblement mauricien, Nando Bodha, sera lui aussi dans la rue. Il explique que son parti se rallie à la cause défendue par les syndicats et maintient son soutien à la plateforme. Il juge la réforme brutale et dénonce un manque de transparence. Il plaide pour que parlementaires, secteur privé, syndicats et opposition se retrouvent autour d'une même table pour trouver des solutions pour le pays.Si la pension reste au coeur de la marche, il partage aussi les autres revendications portées par la plateforme, en particulier sur la crise de l'eau.