Madagascar: Tourisme - Hausse des tarifs dans les parcs nationaux

Les guides touristiques contestent l'application de la hausse des tarifs d'accès aux parcs, imposée par Madagascar National Parks. Une révision annoncée depuis novembre 2025.

Les guides touristiques du parc national de Ranomafana, à Ifanadiana, se sont manifestés hier. Par voie de presse interposée et relayée sur les réseaux sociaux, ils contestent la hausse des prix constatée sur les annonces envoyées par Madagascar National Parks, gestionnaire des aires protégées et parcs nationaux dans le pays.

« Nous contestons la hausse du tarif d'accès au parc Ranomafana qui est actuellement de 55 000 ariary par personne et qui doit passer à 110 000 ariary. Les guides touristiques doivent également payer 5 000 ariary pour chaque entrée au parc. Nous nous rendons sur notre lieu de travail et on nous demande de payer un droit d'entrée ? », a expliqué Seraphin Rakotozafy, un porte-parole des guides touristiques.

Le maire de la commune de Ranomafana s'est également exprimé en soulignant que la commune ne reçoit pas de ristournes, alors que 5 000 ariary devraient lui revenir pour chaque entrée. « Déjà avec les 55 000 ariary, nous ne percevons pas ce qui nous est dû et imaginez avec 110 000 ariary », a lancé le maire.

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Les guides touristiques insistent également pour que le tarif d'accès pour l'observation des oiseaux soit révisé à la baisse, car il passe de 55 000 ariary à 200 000 ariary. Ils craignent surtout une baisse du nombre d'entrées de visiteurs, nationaux comme étrangers.

Infrastructures

Cette hausse intervient pourtant à une période particulièrement propice à la découverte du parc et à l'observation de la faune. Le mois d'octobre correspond notamment à la période de naissance des lémuriens. Le climat doux favorise également les randonnées et les activités touristiques.

En début de semaine, les guides touristiques du parc national d'Isalo sont également montés au créneau. Ils refusent l'application du tarif de 10 euros, soit 50 000 ariary par personne, pour accéder à la piscine naturelle. Il s'agit pourtant de l'un des circuits les plus prisés du parc, connu sous l'appellation de « circuit piscine naturelle ».

Un nouveau tarif qui vient s'ajouter au tarif d'accès qui est de 130 000 ariary pour les touristes étrangers, 75 000 ariary pour les résidents étrangers et 15 000 ariary pour les touristes nationaux, ainsi que 5 000 ariary de taxe communale obligatoire par personne pour l'ensemble de la visite. À ce cas précis, Madagascar National Parks (MNP), par une note officielle, s'est désisté et a supprimé les 10 euros pour l'accès à la piscine naturelle.

Le gestionnaire des parcs nationaux a pourtant fait savoir depuis novembre 2025 qu'à compter de ce 1er novembre 2026, les droits d'entrée doublent. L'entité a souligné que les tarifs n'ont pas connu de révision depuis 12 ans, alors que celle-ci est nécessaire pour financer la conservation de la biodiversité. Les activités spécifiques comme les visites nocturnes, le birdwatching et les piscines naturelles appliqueront également un supplément de 50 000 ariary en moyenne. Cette décision a été prise après concertation avec les opérateurs touristiques en février 2025, selon le MNP.

Les recettes générées par les tickets d'entrée servent à l'entretien et à la réhabilitation des infrastructures, ainsi qu'à la gestion des aires protégées. De nombreux circuits prisés font face à une détérioration importante des infrastructures, notamment au niveau des allées, des circuits, des pistes et des voies d'accès.