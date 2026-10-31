Madagascar: Atsimo Andrefana - L'éducation primaire à Ampanihy à reconsidérer

Le fokontany d'Analamarà, commune rurale d'Ankilizato, district d'Ampanihy Ouest, ne dispose d'aucune école officielle. Face à cette situation, les habitants de cette localité, qui compte environ deux cents personnes, ont pris l'initiative d'en construire une à la suite des sensibilisations menées par le comité de protection des droits de l'enfant (KOMIZA).

Mis en place dans dix-neuf communes d'Ampanihy Ouest, ce comité regroupe des personnes notables, des enseignants ou des femmes influentes au sein des fokontany et travaille avec le ministère de la Population et de la Solidarité, celui de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec l'Unicef, pour faire valoir le droit des enfants.

« Après avoir été sensibilisés sur l'importance du droit d'un enfant à l'éducation, nous avons déployé les moyens disponibles localement. Nous avons ainsi érigé cette école en matériaux locaux et formé à la va-vite une enseignante, qui a tout juste le CEPE, mais sait au moins lire et écrire. Nous avons une école primaire depuis le mois de janvier dernier », explique Remamoha, membre du comité KOMIZA.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Des branches de bois comme murs, des morceaux de bois pour s'asseoir par terre, pas de matériel scolaire pour les enfants et tous les niveaux de classe sont confondus. « C'est déjà une très grande chose pour nous. Nous allons continuer la démarche pour que nos efforts soient considérés et que nous puissions bénéficier d'une véritable école avec des enseignants qualifiés », ajoute Remamoha.

Le fokontany se trouve à une soixantaine de kilomètres du chef-lieu de district d'Ampanihy. L'accès y est difficile, mais les habitants aspirent à un nouvel espoir avec la toute nouvelle petite école. Du chemin reste encore à parcourir.