Madagascar: Abattoir d'Aranta - Des balances sans vignette de conformité

31 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Vero Andrianarisoa

Afin de protéger les droits des consommateurs et de prévenir les fraudes sur le poids des marchandises, le service de la métrologie légale de la direction régionale du commerce et de la consommation de Boeny a contrôlé les instruments de pesage de l'abattoir d'Aranta, à Mahajanga, mercredi matin, à 5 heures.

Lors de cette descente inopinée, plusieurs des onze balances aériennes installées sur rails ont été jugées non conformes aux exigences. « Les vignettes de certaines balances n'ont pas été présentées. Leur présentation est obligatoire à chaque pesée à l'abattoir.

Les bouviers doivent les avoir avec eux et ne pas les laisser à la maison. Elles attestent que les balances sont homologuées et conformes aux normes. Ces instruments doivent également convenir aux charges pesées. Après plusieurs contrôles dans les principaux marchés de Mahajanga cette année, nous intervenons aujourd'hui à l'abattoir », a déclaré le chef du service, Harijaona Jean-Marie.

Le service de la métrologie légale (SML) contrôle les balances des abattoirs afin de garantir l'exactitude des pesées commerciales et de protéger les consommateurs comme les professionnels.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ses missions comprennent notamment la conservation et l'entretien des étalons nationaux de mesure, dont la traçabilité est assurée par rapport aux étalons internationaux. Il contrôle également les instruments de mesure conformément à la réglementation en vigueur et procède à leur étalonnage à la demande des entreprises industrielles ou d'autres organismes.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.