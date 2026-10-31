Madagascar: Abattoir d'Aranta - Des balances sans vignette de conformité

Afin de protéger les droits des consommateurs et de prévenir les fraudes sur le poids des marchandises, le service de la métrologie légale de la direction régionale du commerce et de la consommation de Boeny a contrôlé les instruments de pesage de l'abattoir d'Aranta, à Mahajanga, mercredi matin, à 5 heures.

Lors de cette descente inopinée, plusieurs des onze balances aériennes installées sur rails ont été jugées non conformes aux exigences. « Les vignettes de certaines balances n'ont pas été présentées. Leur présentation est obligatoire à chaque pesée à l'abattoir.

Les bouviers doivent les avoir avec eux et ne pas les laisser à la maison. Elles attestent que les balances sont homologuées et conformes aux normes. Ces instruments doivent également convenir aux charges pesées. Après plusieurs contrôles dans les principaux marchés de Mahajanga cette année, nous intervenons aujourd'hui à l'abattoir », a déclaré le chef du service, Harijaona Jean-Marie.

Le service de la métrologie légale (SML) contrôle les balances des abattoirs afin de garantir l'exactitude des pesées commerciales et de protéger les consommateurs comme les professionnels.

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Ses missions comprennent notamment la conservation et l'entretien des étalons nationaux de mesure, dont la traçabilité est assurée par rapport aux étalons internationaux. Il contrôle également les instruments de mesure conformément à la réglementation en vigueur et procède à leur étalonnage à la demande des entreprises industrielles ou d'autres organismes.