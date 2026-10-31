Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Bassirou Diomaye Faye choisit le format selfie pour s'adresser à la jeunesse et au peuple sénégalais

Dakar — Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a choisi un format pour le moins inhabituel dans la communication présidentielle : un vidéo-selfie, pour s'adresser à la jeunesse et à l'ensemble du peuple sénégalais à quelques heures de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, prévue ce samedi à Diamniadio, à partir de 18h30 mn.

Dans cette vidéo, le chef de l'État rompt avec les codes habituels de la communication présidentielle en optant pour une prise de parole face caméra, dans un format spontané et décontracté, largement utilisé sur les réseaux sociaux. La séquence est accompagnée en fond sonore par la chanson officielle des JOJ Dakar 2026,"Teranga" (hospitalité en wolof) interprété par la chanteuse sénégalaise Mamy Mbaye.

"À partir de ce samedi, notre pays va vivre un moment historique. Pour la première fois, les JOJ vont se tenir sur le sol africain et c'est ici que cela va commencer", a déclaré Bassirou Diomaye Faye, soulignant la portée historique de cet événement pour le Sénégal et le continent africain.

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Le président de la République invite ses compatriotes à réserver un "accueil chaleureux" aux milliers de jeunes venus du monde entier. "Je vous demande de les accueillir avec l'hospitalité légendaire qui nous caractérise", a-t-il lancé.

"Je veux qu'ils retiennent, en partant du Sénégal, un pays solidaire, une jeunesse dynamique et engagée", ajoute-t-il, appelant les Sénégalais à contribuer à la réussite de ce rendez-vous sportif international.

S'adressant particulièrement aux jeunes, le chef de l'État leur rappelle leur "responsabilité dans la promotion de l'image du pays. Vous êtes notre richesse. À vous de démontrer ce que nous valons, sur le terrain et en dehors".

Bassirou Diomaye Faye a évoqué également les "désagréments" que pourrait occasionner l'organisation des Jeux, dans le domaine des transports. "C'est le prix à payer pour le prestige et la responsabilité que nous avons de délivrer ces Jeux", explique-t-il, invitant chacun à comprendre qu"'il est un ambassadeur de l'image du pays".

"Un renseignement donné à l'étranger, une main tendue, un sourire, c'est cela qui restera dans la tête de nos hôtes lorsqu'ils repartiront du pays", souligne-t-il, insistant sur la contribution de chaque citoyen à l'accueil des délégations étrangères.

Le chef de l'État appelle par ailleurs à faire de cet événement un moment de rassemblement national, au-delà des divergences. "Cette fête doit être la fête de tous les Sénégalais. Nous sommes un peuple indivisible", déclare-t-il.

Il exhorte également les populations à soutenir les athlètes sénégalais engagés dans les différentes compétitions. "Montrons-leur qu'ils ont tout un peuple derrière eux", lance-t-il, avant d'exprimer son optimisme quant aux chances de médailles du Sénégal.

"Avec la discipline et le talent qu'ils ont, je suis optimiste quant à nos chances de médailles", affirme Bassirou Diomaye Faye.

Quelque 11 000 participants, dont 700 danseurs, sont attendus à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse. Cette cérémonie se déroulera au stade Abdoulaye-Wade, une enceinte sportive d'une capacité de 55 000 places, qui accueillera également les épreuves de tir à l'arc.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et la présidente du Comité international olympique (CIO), Kirsty Coventry, sont annoncés à cet événement, qui réunira des athlètes et des spectateurs venus de plusieurs pays.

La cérémonie d'ouverture des JOJ 2026 sera retransmise en direct sur Olympics.com et sur la chaîne YouTube officielle des Jeux olympiques.