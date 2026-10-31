Sénégal: Entrepreneuriat - Des attestations de formation en leadership et gestion financière remises à une vingtaine d'entrepreneuses

Dakar — Une vingtaine d'entrepreneuses sénégalaises ont reçu leur diplôme de formation en leadership et gestion financière, vendredi, à Dakar, à l'initiative de l'association Femme entrepreneure africaine (FENTA).

La formation leur a été dispensée par le programme "Invest in Young Business in Africa - Women Enterpreneurship for Africa" (IYB-WE4A), avec le soutien de la GIZ, l'agence gouvernementale allemande de coopération internationale, et l'Union européenne.

Le but de la formation est de renforcer les compétences de ces femmes évoluant dans l'économie verte et de faciliter leur accès au marché et au financement, selon l'association FENTA.

"Cette initiative leur permettra de mieux structurer leurs activités et de disposer des outils nécessaires pour améliorer la gestion quotidienne de leur entreprise", a expliqué la présidente de l'association Femme entrepreneure africaine, Yacine Dia Ndiaye.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La présidente de l'association Femme entrepreneure africaine, Yacine Dia Ndiaye

Les femmes bénéficiaires du programme IYB-WE4A dirigent des entreprises évoluant dans l'agroalimentaire, l'écotourisme, la transformation des déchets et l'économie bleue.

Le programme "Invest in Young Business in Africa - Women Enterpreneurship for Africa" promeut des entreprises économiquement viables et respectueuses de l'environnement, selon Mme Ndiaye.

Elle a plaidé pour l'instauration d'un cadre propice à l'entrepreneuriat féminin, en insistant sur les difficultés relatives à l'accès au financement et aux opportunités du marché.

Mame Fatou Ndiaye, conseillère technique à la GIZ et coordonnatrice nationale du programme IYB-WE4A

"Nous avons besoin d'un cadre plus favorable à l'entrepreneuriat des femmes et de mécanismes capables de faciliter leur accès au financement", a dit la présidente de l'association Femme entrepreneure africaine.

D'après Mame Fatou Ndiaye, conseillère technique à la GIZ, le financement du programme IYB-WE4A est assuré par l'Union européenne et le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement.

"Les femmes sont très actives dans l'entrepreneuriat mais elles sont souvent mal assistées", a relevé Mme Ndiaye, coordonnatrice nationale du programme IYB-WE4A également.