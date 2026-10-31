Sénégal: Diourbel - L'AEMO accompagne environ 300 enfants 'en danger moral' (Directeur)

Diourbel — Le service régional de l'Action éducative en milieu ouvert (AEMO) de Diourbel (centre) accompagne chaque année environ 300 enfants en danger moral, à travers des actions de réinsertion scolaire et de formation professionnelle, a indiqué, vendredi à l'APS, son directeur régional, Abibou Bodian.

"Chaque année, nous sommes dans environ 300 enfants en danger moral que nous accompagnons", a-t-il déclaré dans un entretien accordé à l'APS.

Il a précisé que certains enfants bénéficient d'un accompagnement pour leur réinsertion scolaire, tandis que d'autres sont orientés vers le Centre polyvalent de Diourbel pour des formations professionnelles en menuiserie bois et métallique, en électricité, en couture et en restauration.

Les enfants remplissant les conditions requises prennent part aux examens nationaux de fin de formation en approche par les compétences (APC), sanctionnés par un diplôme d'État, a-t-il ajouté.

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M. Bodian a, par ailleurs, mis en exergue la collaboration entre l'AEMO, l'Inspection d'académie (IA) et les Inspections de l'éducation et de la formation (IEF), qui contribue à faciliter la réinsertion scolaire des enfants en difficulté.

Il a également relevé la nécessité de renforcer la sensibilisation sur les missions de l'AEMO, notamment dans les communes rurales.

Dans cette perspective, le service a élargi cette année son initiative de distribution de kits scolaires à 60 élèves issus du monde rural, qui pourront contribuer à faire connaître ses missions dans leurs localités respectives.