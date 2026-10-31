Afrique: JOJ - Kirsty Coventry satisfaite du dispositif sécuritaire présenté au Centre de coordination des opérations

30 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La présidente du Comité international olympique (CIO), Kirsty Coventry, en visite vendredi au Centre de coordination des opérations (CCO), installé sur le site de l'ancienne base de l'armée française à Dakar, a salué le niveau de "préparation et de rigueur du dispositif sécuritaire" dans le cadre des préparatifs des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ).

Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique parvenu à l'APS, vendredi, la visite de Mme Coventry au Centre des opérations des médias (MOC), s'est déroulée en présence du président du Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ), et du coordonnateur général du COJOJ, Ibrahima Wade, ainsi que d'autres personnalités.

Au cours de cette visite, la présidente du CIO a suivi deux présentations sur le "dispositif global de sécurisation des JOJ et sur l'architecture et le fonctionnement du Centre de coordination des opérations.

La première présentation a permis, selon la même source, de mettre en évidence "les mesures envisagées pour assurer la sécurité des athlètes, des délégations et du public durant la compétition. La seconde a porté sur le mécanisme de coordination interarmées et interinstitutionnelle mis en place au sein du CCO".

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À l'issue de cette visite, Kirsty Coventry a salué le "niveau de préparation et de rigueur du dispositif sécuritaire", exprimant sa "pleine satisfaction" quant aux dispositions présentées.

Elle a également félicité les équipes mobilisées pour le travail accompli, se disant "rassurée" quant aux perspectives de "bon déroulement et de succès" des Jeux olympiques de la jeunesse au Sénégal.

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