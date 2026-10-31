Sénégal: Le calendrier réaménagé en raison des JOJ de Dakar

Perturbée par les préparatifs des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 et le déficit d'infrastructures sportives, la saison des Navétanes connaît un réajustement de son calendrier. Dans une circulaire datée du 30 octobre, le ministère de la Jeunesse et des Sports autorise la poursuite des compétitions dans la région de Dakar du 16 au 29 novembre. Dans les autres régions, la saison est prolongée jusqu'au 8 novembre.

Les amateurs de Navétanes devront s'adapter à un calendrier exceptionnel cette année. À quelques heures de l'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, prévue du 31 octobre au 13 novembre, le ministère de la Jeunesse et des Sports a décidé de réaménager le calendrier de la saison sportive 2026 du Mouvement « Navétanes ».

Dans une lettre circulaire adressée aux gouverneurs de région, le 30 octobre, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Djireye Clotilde Coly, justifie cette décision par les perturbations enregistrées dans le déroulement des activités sportives. Celles-ci sont notamment liées au « déficit d'infrastructures sportives adéquates » et aux préparatifs des JOJ, présentés comme « un événement d'une portée historique et internationale majeure pour la Nation ».

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Le nouveau calendrier prévoit des dispositions différentes selon les régions. À Dakar, où se concentre une grande partie des sites et des épreuves olympiques, la poursuite et le parachèvement des compétitions restantes sont autorisés du 16 au 29 novembre 2026. Une décision motivée par « la forte concentration des sites et épreuves olympiques ».

Dans les autres régions du pays, la saison sportive du Mouvement « Navétanes » est officiellement prolongée jusqu'au 8 novembre 2026.

Toutefois, cette réorganisation s'accompagne de restrictions durant la période des JOJ. Le ministère rappelle qu'« aucune compétition ou rassemblement à caractère sportif au titre du Mouvement « Navétanes » ne sera toléré dans les zones d'impact des JOJ durant la période stricte des Jeux (du 31 octobre au 15 novembre 2026) ».