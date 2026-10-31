Sénégal: Assemblée nationale - Le PLFR de nouveau rejeté en commission !

30 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par S.G

La Commission des finances et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale a de nouveau rejeté le projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour l'année 2026, à l'issue de sa réunion de ce vendredi, a-t-on appris.

Examiné en séance plénière en début de semaine, le texte avait finalement été renvoyé en commission pour de nouvelles discussions.

S'appuyant sur l'article 84 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le gouvernement avait demandé et obtenu ce renvoi.

Il a, par la suite, apporté des réponses aux préoccupations soulevées par la Commission des finances et du contrôle budgétaire dans son mémorandum du 26 octobre 2026 relatif au PLFR 2026.

Dans un document daté du 29 octobre, le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan détaille notamment les contraintes budgétaires, le financement du déficit, les subventions à l'énergie et le règlement des arriérés de paiement.

Lire l'article original sur Le Soleil.

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