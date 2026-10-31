Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Le ministre de l'Intérieur appelle les forces de sécurité à la vigilance et à la cohésion

31 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)

À la veille de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, président du Comité national de coordination de la sécurité des Jeux (CNS-JOJ), adresse un message d'encouragement et de mobilisation aux forces de défense et de sécurité engagées dans la sécurisation de l'événement.

Dans son message daté du 30 octobre 2026, le ministre salue les efforts consentis par les personnels mobilisés depuis près de deux ans. « Depuis bientôt deux ans, vous vous préparez avec abnégation pour assurer la sûreté et la sécurité des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. Ici comme ailleurs dans le monde, vous avez démontré votre professionnalisme et votre sens du devoir », souligne-t-il dans son adresse aux militaires, gendarmes, policiers et sapeurs-pompiers.

À l'approche de l'ouverture de cet événement majeur pour le Sénégal et l'Afrique, Mouhamadou Makhtar Cissé les exhorte à « resserrer les rangs » et à maintenir leur niveau de vigilance. « Restez vigilants, rigoureux dans les contrôles sans jamais perdre votre sérénité », recommande-t-il, avant d'ajouter : « Soyez irréprochables dans votre tenue, votre langage et vos gestes ».

Le ministre insiste également sur la coordination entre les différentes composantes du dispositif sécuritaire. « L'Armée, la Police, la Gendarmerie, et les Sapeurs-Pompiers forment une seule chaîne de sécurité. Soyez solidaires, partagez l'information, coordonnez vos moyens et respectez les consignes et la chaîne de commandement. Chaque poste compte », rappelle-t-il.

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Au-delà des exigences opérationnelles, le ministre de l'Intérieur appelle les agents à faire preuve de courtoisie et de disponibilité envers les athlètes, les visiteurs, les officiels et les populations. « Soyez courtois, accessibles et attentifs envers les athlètes, les visiteurs, les officiels et nos concitoyens. Orientez, rassurez, protégez. C'est cela, la Téranga sénégalaise », insiste-t-il.

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