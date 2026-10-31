Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Un sommet sur le sport et le développement durable s'ouvre ce samedi à Dakar

30 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)

Un sommet consacré au « Sport et développement durable » se tient ce samedi 31 octobre 2026 à Dakar, autour des enjeux de financement du sport, de valorisation de l'héritage des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) et de promotion de la performance africaine.

Selon le programme de la rencontre, les échanges porteront notamment sur les mécanismes de financement et le développement durable du sport, ainsi que sur les moyens de transformer l'élan suscité par les JOJ en opportunités durables.

La rencontre accordera également une place à la jeunesse, à travers une séquence intitulée « Notre avenir, nos questions », et au partage d'expériences sur le parcours des sportifs africains, du talent au podium.

Le sommet abordera aussi la place du sport dans la vision de développement du Sénégal, avec une séquence consacrée à la vision présidentielle, suivie d'échanges autour de la vision sportive des États et d'une séquence réunissant des chefs d'État.

Prévue de 8 heures à 13 h 30, la rencontre s'achèvera par une séance de conclusion, suivie d'un déjeuner et d'un moment de réseautage.

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