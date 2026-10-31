Afrique: Coopération Russie / Afrique - Le sommet débouche sur un plan d'action 2027-2029

Le troisième sommet Russie-Afrique qui s'est tenu du 28 au 29 octobre dernier à Moscou, en présence du président russe, Vladimir Poutine, et d'une vingtaine de chefs d'État africains dont le président congolais, Denis Sassou N'Guesso, a débouché sur l'adoption d'un plan d'action pour les trois prochaines années annonçant de nouvelles perspectives de coopération entre les deux parties.

L'Afrique et la Russie ont exprimé leur attachement à l'instauration de l'ordre mondial multipolaire, juste et démocratique fondé sur la droit international et la promotion d'un partenariat équitable. Au sujet de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme, de la criminalité organisée transnationale, il est prévu des initiatives conjointes de lutte contre ces fléaux par le renforcement des capacités institutionnelles et l'échange d'expérience.

Également, la position commune russe et africaine sur la réforme des instances internationales dont l'Organisation des Nations unies et la représentativité de l'Afrique dans ces instances. Le renforcement de la coopération économique, la gestion minière et les infrastructures sont aussi inscrits dans l'agenda. Les deux parties ont convenu, à ce propos, de la modernisation des infrastructures industrielles africaines à l'aide des technologies russes et l'implantation des zones industrielles.

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Le développement technologique est un volet majeur du partenariat Russie-Afrique. Ainsi, les deux parties ont évoqué la nécessité de réaliser des recherches conjointes avec des systèmes d'alerte précoce fondés sur l'intelligence artificielle pour prévenir les conflits et les catastrophes.

Le plan d'action 2027-2029 vient cimenter un partenariat Russie-Afrique qui se veut durable non exclusive.