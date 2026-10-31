Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le Rassemblement des républicains réformateurs porté sur les fonts baptismaux

Le microscope politique congolais vient de s'élargir avec la création du Rassemblement des républicains réformateurs (3R) que présidera désormais Juste Désiré Mondelé, au terme du congrès constitutif les 30 et 31 octobre, au palais des congrès de Brazzaville.

Les assises ont réuni des délégués venus des quinze départements du pays. Dans leurs déclarations respectives, les différentes délégations ont réaffirmé leur engagement à créer un parti politique populaire, républicain, démocratique et social-libéral.

« Notre participation à ce congrès est l'expression d'un choix mûri, assumé et irréversible. Le 4 septembre dernier, à Brazzaville, nous avons fait le choix de l'unification. Nous avons décidé de dépasser nos espoirs, nos sensibilités, nos clivages et nos parcours pour fonder ensemble une maison commune, le Rassemblement des républicains réformateurs », s'est exprimée, par exemple, la cheffe de la délégation de Pointe-Noire.

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Patronnant la cérémonie d'ouverture en présence des représentants de quelques partis politiques invités, le président du congrès, Juste Désiré Mondelé, a indiqué que ces assises marquaient la naissance officielle du Rassemblement des républicains réformateurs. Il a réitéré sa gratitude aux signataires de la Charte d'unification et de fondation du 4 septembre 2026, en lui accordant unanimement la mission de préparer le processus d'organisation de ce congrès. Selon lui, ces hommes et femmes ont fait montre de courage, d'unité, de détermination, d'abnégation et d'une ambiance remarquable en adhérant à ce mouvement.

« Venus de nos villages, de nos arrondissements et des quartiers, de nos quinze départements, sans distinction aucune, vous méritez notre respect et notre admiration. Cela démontre fortement que le Rassemblement des républicains réformateurs n'est pas le parti des normes. Il appartient à celles et à ceux qui quotidiennement le construisent aussi », s'est réjoui l'ancien secrétaire général du Club 2002-PUR.

Il a confiance en ces cadres et militants épris des idéaux de paix, d'unité nationale, d'innovation et des valeurs fondatrices de la République, qui ont décidé de fédérer leurs idées, leurs valeurs, leurs forces et aussi leurs faiblesses pour marcher ensemble au nom d'une République une et indivisible. S'agissant de l'immensité de la tâche qui attend ce nouveau parti politique de la majorité présidentielle, Juste Désiré Mondelé est confiant de la force morale et de la persévérance qui doivent habiter le 3R.

Pour lui, rien, absolument rien, ne doit freiner leur volonté commune d'avancer aux côtés de toutes les forces acquises aux idéaux du président de la République, Denis Sassou N'Guesso. « A l'interrogation sur l'opportunité de notre existence sur l'échiquier politique actuel, nous répondons ceci : notre démarche ne vise nullement à ajouter un nombre de plus. Elle va bien au-delà. Notre approche est pragmatique, innovatrice et prospective. Elle interpelle dans le logiciel politique les algorithmes du présent, axés sur un modèle de think-tank, le débat de proximité, les propositions thématiques concrètes, la formation des femmes et des jeunes. Les activités génératrices de revenus et le placement de la jeunesse à l'épicentre même de notre parti », a-t-il rassuré.

Notons que le congrès constitutif de 3R a débouché sur l'adoption des textes fondamentaux, la structuration des instances dirigeantes. « Nous mesurons pleinement l'ampleur de la tâche qui nous attend. La marche sera exigeante, le chemin parsemé d'embûches, mais notre foi inébranlable et notre détermination à soutenir le président Denis Sassou N'Guesso seront notre seule et unique boussole », a conclu Juste Désiré Mondelé.