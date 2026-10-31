Congo-Brazzaville: Santé publique - Au-delà de 46 000 personnes mises sous traitement antirétroviral en 2025 au pays

Selon les données présentées à l'occasion de la rencontre de sensibilisation des députés au cofinancement des subventions du Fonds mondial de lutte contre le VIH/Sida, la tuberculose et le paludisme, le 29 octobre à Brazzaville, le nombre de personnes sous traitement antirétroviral est passé de 14 870 en 2010 à 46 819 en 2025.

Les progrès réalisés sont le fruit du partenariat de plusieurs années entre le gouvernement, le Fonds mondial, le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) et les autres acteurs de la santé, contribuant ainsi à améliorer la réponse nationale au VIH/Sida, à la tuberculose et ai paludisme.

Le représentant résident adjoint du Pnud au Congo, Henry René Diouf, a rappelé que les investissements réalisés ont favorisé l'accès aux traitements, aux outils de diagnostic, aux médicaments et aux services de prévention. Ils ont également soutenu le renforcement des capacités nationales, la gestion des produits de santé et le développement des systèmes d'information et de suivi.

« Toutefois, la couverture thérapeutique indiquée pour 2025 reste de 35 %, ce qui souligne la nécessité de poursuivre les efforts pour élargir l'accès au dépistage et au traitement », a-t-il souligné.

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Concernant la tuberculose, 14 388 personnes ont été traitées en 2025, avec une couverture estimée à 76 %. D'après lui, ces résultats doivent être consolidés afin de réduire les lacunes persistantes et d'améliorer l'accès aux services.

« Derrière ces chiffres se trouvent des femmes, des hommes, des enfants et des familles qui dépendent de la disponibilité des soins. Les professionnels de santé ont, quant à eux, besoin de médicaments, de réactifs, d'équipements fonctionnels et de financements prévisibles pour accomplir leurs missions. Notre responsabilité collective est donc claire : préserver les acquis, combler les lacunes et garantir la continuité des services essentiels », a alerté Henry René Diouf dans la perspective de la préparation du cycle de subvention 8 du Fonds mondial, qui couvrira la période 2027-2029.