Congo-Brazzaville: Campagne Octobre rose-Septembre turquoise - Plus de 650 personnes dépistées

La campagne Octobre rose-Septembre turquoise s'est déroulée du 13 au 30 octobre à Brazzaville et a permis au corps médical de dépister plus de 650 femmes et hommes dont 61 cas suspects et un autre de suspicion de néoplasie du foie.

Les résultats de l'opération ont été dévoilés au cours de la cérémonie de clôture de la campagne dédiée à la lutte contre les cancers féminins (cancers du sein et cancers gynécologiques), présidée par la ministre de la Promotion de la femme, de l'Intégration de la femme au développement, du Pacte social et de l'Economie informelle, Inès Nefer Bertille Ingani Voumbo Yalo. Placée sur le thème « Ensemble, poursuivons le combat : prévenir, dépister, soigner et accompagner », cette initiative a été portée par le gouvernement en collaboration avec plusieurs partenaires dont l'Association Pour Elles.

« Les échanges ont notamment porté sur la connaissance des cancers féminins, leurs principaux signes d'alerte, les moyens de prévention et l'importance du dépistage précoce, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Au-delà de la sensibilisation, cette initiative a permis de rapprocher les services de dépistage des femmes, mais aussi en leur offrant l'occasion de bénéficier d'un accompagnement par des professionnels de santé », a expliqué la responsable médicale du comité technique, le Dr Princia Itoua.

Aux 650 personnes dépistées auparavant, s'ajoute la vingtaine de femmes consultées en matinée du 30 octobre dont cinq cas suspects. Médecin généraliste passionnée par la sensibilisation et la prise en charge précoce des maladies chroniques, le Dr Princia Itoua a indiqué que cette campagne rappelle une réalité fondamentale : le manque d'informations, la peur du diagnostic, la stigmatisation et les difficultés d'accès aux services de santé peuvent constituer des obstacles à la prévention et au dépistage. D'où la nécessité de poursuivre cette initiative afin que chaque femme puisse disposer d'une information fiable, mais aussi accéder aux services de santé et être accompagnée sans jugement.

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Novembre, mois consacré aux cancers de la prostate

Partageant la douleur de certaines femmes ayant témoigné, la ministre Inès Nefer Bertille Ingani Voumbo Yalo a rappelé que derrière les statistiques, il y a des vies, des souffrances et des familles qui attendent des réponses concrètes. Selon elle, aucune femme ne devrait avoir le choix entre se soigner et subvenir aux besoins de ses enfants et ne devrait être privée de soins parce qu'elle n'a plus les moyens de les payer.

« C'est pourquoi, la gratuité de la prise en charge du cancer du sein doit devenir une priorité gouvernementale dans l'attente de la mise en oeuvre effective de la Caisse d'assurance maladie universelle. Nous devons travailler à la solution concrète, réaliste et soutenable afin que les femmes les plus vulnérables puissent accéder aux soins, au soulagement de la douleur et à l'accompagnement digne », a-t-elle martelé, précisant qu'il ne s'agit pas seulement de traiter une malade, mais de protéger la dignité humaine.

Le mois de novembre étant consacré au cancer de la prostate, elle a souligné l'importance d'avoir une pensée pour les hommes concernés. Car, ces cancers qui touchent les femmes et les hommes affectent bien au-delà de la personne malade. Ils fragilisent, a expliqué la ministre, l'équilibre affectif, familial et économique des foyers.

« Prévenir, dépister, diagnostiquer et soigner, c'est aussi protéger les familles et préserver leur stabilité. Notre ambition doit être plus large que la réussite d'une campagne. Nous devons consolider les liens entre prévention, dépistage, diagnostic, orientation et soins. Nous devons mieux coordonner les acteurs, valoriser les compétences médicales nationales et mobiliser les partenaires utiles. C'est à cette condition que les messages entendus pendant les campagnes pourront se traduire en progrès concret dans la vie des femmes », a-t-elle conseillé.

Lancée le 13 octobre à Brazzaville, la campagne Octobre rose-Septembre turquoise a connu une mobilisation importante. Elle a été marquée, entre autres, par le carnaval de sensibilisation, la marche et les actions conduites auprès de la population en termes de prévention au-delà du lieu habituel de communication. Il s'est agi d'un espace privilégié d'information, de sensibilisation et de dépistage au bénéfice des femmes, grâce aux efforts des équipes de professionnels de santé, accompagnées des ambassadeurs du Réseau jeunesse et cancer, qui se sont mobilisées.

Au village Rose Turquoise, par exemple, sur les sites de la maison et du centre Mouebara, plus de 3000 femmes ont été accueillies, écoutées, conseillées, examinées et orientées. Pour clore en beauté cette campagne, les organisateurs ont remis des attestations de reconnaissance et des distinctions symboliques au corps médical, question de l'encourager.