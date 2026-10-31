Tunisie: Ligue 2 - Sept rencontres au programme de la 6e journée ce samedi

31 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par Sahar Belhaj

La sixième journée du championnat de Ligue 2 tunisienne se poursuit ce samedi 31 octobre 2026 avec sept rencontres comptant pour le groupe A. Les matches débuteront à 14h30.

Le programme et les désignations des arbitres :

* Association de Mégrine - OC Kerkennah : Houssem Dhahri, au stade Hamouda Hadded de Mégrine.

* CS de Msaken - ES de Béni Khalled : Samir Aounelli, au stade municipal de Msaken.

* CS Hilal de Chebba - Stade Soussien : Majdi Belagha, au stade municipal de Chebba.

* Baath sportif de Bouhajla - E Makarem de Mahdia : Khalil Hermi, au stade municipal de Bouhajla.

* Sfax Railways Sports - Sporting Ben Arous : Abdeslam Mani, au stade du 2-Mars de Sfax.

* Stade Gabésien - Avenir sportif de Soliman : Amir Ayadi, au stade de Gabès.

* Union sportive de Tataouine - AS d'Agareb : Oussama Chrit, au stade Néjib Khattab de Tataouine.

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