Tunisie: Ligue 2 - Sept rencontres au programme de la 6e journée ce samedi

La sixième journée du championnat de Ligue 2 tunisienne se poursuit ce samedi 31 octobre 2026 avec sept rencontres comptant pour le groupe A. Les matches débuteront à 14h30.
Le programme et les désignations des arbitres :
* Association de Mégrine - OC Kerkennah : Houssem Dhahri, au stade Hamouda Hadded de Mégrine.
* CS de Msaken - ES de Béni Khalled : Samir Aounelli, au stade municipal de Msaken.
* CS Hilal de Chebba - Stade Soussien : Majdi Belagha, au stade municipal de Chebba.
* Baath sportif de Bouhajla - E Makarem de Mahdia : Khalil Hermi, au stade municipal de Bouhajla.
* Sfax Railways Sports - Sporting Ben Arous : Abdeslam Mani, au stade du 2-Mars de Sfax.
* Stade Gabésien - Avenir sportif de Soliman : Amir Ayadi, au stade de Gabès.
* Union sportive de Tataouine - AS d'Agareb : Oussama Chrit, au stade Néjib Khattab de Tataouine.