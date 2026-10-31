Tunisie: Le Club Athlétique Bizertin sous pression - Une nouvelle dette de 1,4 million de dinars fragilise le club

Le Club Athlétique Bizertin (CAB) fait face à une nouvelle difficulté financière. La famille de l'ancien président du club, Ahmed Karoui, aurait adressé une correspondance à la direction bizertine pour réclamer le règlement urgent de 1,4 million de dinars, une somme faisant l'objet d'un jugement judiciaire en sa faveur.

Cette nouvelle exigence vient alourdir davantage la situation financière du club, déjà confronté à plusieurs difficultés. Selon les informations rapportées, l'arrivée de cette correspondance aurait précipité la démission du comité directeur provisoire, ajoutant une nouvelle zone d'incertitude à la gestion du CAB.