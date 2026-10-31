Afrique: Mondial U15 - La Tunisie termine à la 66ème place du classement mondial

31 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

La sélection tunisienne U15 a achevé sa participation à la première Coupe du monde de la catégorie, organisée par la FIFA à Bakou, en Azerbaïdjan, à la 66e place du classement général, après sa défaite face à la Biélorussie (0-3), vendredi 30 octobre, en finale de la Division C.

Malgré ce revers, les jeunes Tunisiens, dirigés par Mohamed Temri, ont réalisé un parcours marqué par plusieurs victoires convaincantes dans cette compétition disputée selon un format de football à huit.

Après avoir terminé troisièmes de leur groupe derrière le Brésil et le Salvador, ils ont successivement éliminé la Namibie (4-0), la Thaïlande (5-0), la France (5-3) en quarts de finale et le Luxembourg (3-0) en demi-finale, avant de céder face à la Biélorussie lors de l'ultime rencontre.

Cette première édition du Mondial U15 a également réuni plusieurs sélections africaines. Le Ghana, la Guinée, le Maroc et l'Algérie ont été éliminés à différents stades de la compétition.

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