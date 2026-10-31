Tunisie: Ce week-end dans les grandes surfaces - Des réductions exceptionnelles sur les huiles végétales

Le ministère du Commerce et du Développement des Exportations a annoncé la mise en place de réductions exceptionnelles sur les prix de plusieurs produits de consommation courante. Valables ces samedi 31 octobre et dimanche 1eᣴ novembre 2026, ces remises sont appliquées en coordination avec les grandes surfaces.

Selon un communiqué du ministère, ces baisses ciblent notamment certains formats d'fromages fondus ainsi que les huiles végétales. Dans le détail, les boîtes de fromage fondu de 8 et 16 portions bénéficient d'une remise variant entre 800 et 1 800 millimes par unité (hors préparations alimentaires assimilées).

Du côté des huiles végétales, les réductions appliquées sur les formats de 1,8 litre et 5 litres s'échelonnent de 1,5 à 7 dinars par bidon, à l'exception des huiles de maïs et de tournesol.

Cette initiative s'inscrit dans la continuité du programme spécifique de maîtrise des prix des produits de consommation et de soutien au pouvoir d'achat des citoyens. Elle relève d'une démarche participative visant à instaurer des baisses de prix périodiques et ciblées sur les produits de première nécessité, selon des listes et des calendriers établis pour chaque opération.