Tunisie: Stade d'El Menzah - Le contrat de reconstruction signé, jusqu'à 600 millions de dinars investis

La reconstruction du stade olympique d'El Menzah franchit une nouvelle étape décisive. Le contrat commercial relatif à ce projet d'envergure a été officiellement signé jeudi 29 octobre 2026, au siège du ministère de l'Équipement et de l'Habitat, entre l'État tunisien et un consortium composé de deux entreprises chinoises.

Le groupement chargé du projet réunit China Railway Construction Engineering Group (CRCEG) et China CAMC Engineering (CAMCE), deux sociétés spécialisées dans les grands projets d'infrastructure.

Selon un communiqué publié vendredi soir, la cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Salah Zouari, du ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Morali, ainsi que de l'ambassadeur de Chine en Tunisie, Wan Li.

Un investissement pouvant atteindre 600 millions de dinars

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette signature intervient après la décision prise le 8 octobre 2026 par la Commission des grands projets de Tunisie, qui avait attribué le marché de reconstruction et de réhabilitation complète du stade olympique d'El Menzah à un groupement chinois.

Le coût global du projet est estimé entre 520 et 600 millions de dinars, toutes prestations comprises. Les travaux devraient s'étendre sur une période de 30 à 36 mois.

Le chantier prévoit notamment la reconstruction et la modernisation des tribunes, de la piste d'athlétisme et des différentes infrastructures sportives.

Un stade modernisé, plus sûr et moins énergivore

Au-delà de la rénovation des installations, le projet ambitionne de transformer le stade olympique d'El Menzah en une infrastructure sportive moderne, répondant à des exigences renforcées en matière de sécurité, d'accessibilité et de confort des spectateurs.

Une attention particulière sera accordée à l'amélioration de la circulation du public et à l'optimisation des équipements.

Le projet prévoit également l'étude de solutions permettant de réduire la consommation d'énergie et d'eau, notamment à travers l'utilisation de l'énergie solaire et la récupération des eaux pluviales.

Avec la signature de ce contrat, la Tunisie franchit une étape importante vers la renaissance de l'un de ses stades les plus emblématiques, dont la reconstruction constitue un projet majeur pour les infrastructures sportives nationales.