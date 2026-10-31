Madagascar: Comment la mine de QMM fait grandir l'écosystème économique de la région Anôsy et du pays

Quand on pense à une mine, on imagine souvent un site industriel isolé où l'on extrait des ressources du sous-sol. Pourtant, à Fort-Dauphin, l'activité minière de QMM démontre que l'impact d'un tel projet dépasse largement les limites de ses opérations. En structurant une chaîne de valeur globale, l'entreprise est devenue un moteur essentiel du développement de la région Anôsy et de l'économie malgache.

Un catalyseur d'emplois et de compétences pour la région

L'empreinte économique de QMM commence d'abord par le capital humain. L'activité industrielle agit comme un puissant stabilisateur social et un accélérateur d'emploi sur le territoire. Au-delà des équipes qui opèrent directement sur le site, c'est toute une dynamique de sous-traitance et de services qui prend vie au quotidien.

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Le tissu entrepreneurial de Fort-Dauphin s'est profondément transformé et professionnalisé. Aujourd'hui, 88 entreprises locales partenaires collaborent avec la mine. Qu'il s'agisse de transport, de logistique, de maintenance industrielle, de sécurité, d'hôtellerie ou de restauration, ces prestataires régionaux représentent à eux seuls environ 1 300 emplois stables. Par un effet de cascade, les revenus injectés circulent dans les commerces de proximité, soutenant l'activité de milliers de familles et créant un écosystème économique interconnecté unique dans le Sud de la Grande Île.

Des infrastructures partagées pour le désenclavement et le quotidien

L'impact à long terme d'un projet minier se mesure également à l'héritage matériel qu'il laisse au territoire. À Fort-Dauphin, les infrastructures initialement conçues pour la mine ont été pensées pour un usage partagé, devenant de véritables biens publics structurants pour la collectivité.

L'exemple le plus emblématique est le Port d'Ehoala. Conçu initialement pour l'exportation des ressources minières, il s'est transformé en un hub maritime régional majeur dont 70 % du trafic est aujourd'hui public, ouvrant la région Anôsy au commerce international. Sur le plan routier, l'engagement de QMM à hauteur de 8 millions USD pour la réhabilitation de la RN13 représente un pas décisif pour le désenclavement et la fluidification des échanges commerciaux. Enfin, la transition énergétique de la ville franchit un cap grâce aux infrastructures associées à la mine, garantissant désormais un accès continu à l'électricité pour près de 80 000 habitants de Fort-Dauphin.

Bâtir un avenir durable au-delà de l'exploitation

Emplois de qualité, montée en compétences des entrepreneurs locaux, fiscalité citoyenne et infrastructures durables : la valeur créée par QMM dessine les contours d'une croissance inclusive. L'enjeu majeur est désormais de pérenniser les acquis de cet écosystème. En renforçant l'autonomie des entreprises accompagnées et en modernisant les infrastructures de transport et d'énergie, cette dynamique vise à laisser une empreinte économique durable, capable de porter l'essor de la région Anôsy et de Madagascar bien au-delà de la vie de la mine.

Mais une mine durable doit veiller à ne pas créer une dépendance à elle seule, c'est ainsi que les projets RSE de l'entreprise visent à renforcer le tissu économique de la région.

Levier industriel : injecter de la valeur par le "Contenu Local"

Pour faire fonctionner une infrastructure de cette envergure, les besoins en biens et services sont immenses. QMM a fait le choix stratégique de faire du développement de ses fournisseurs nationaux et régionaux un axe majeur de sa contribution économique. En orientant ses dépenses vers le marché malgache, la mine transforme ses coûts d'exploitation en revenus directs pour les entrepreneurs du pays.

En 2025, ce sont ainsi 80,88 millions USD qui ont été injectés par QMM dans l'économie nationale à travers ses achats de biens et de services, dont 16,5 millions USD ont été directement fléchés vers les structures locales de la région Anôsy. Cet investissement s'accompagne d'un transfert de compétences rigoureux, permettant aux PME malgaches de se hisser aux standards internationaux de qualité et de sécurité. Parallèlement, QMM participe massivement au budget de l'État et des collectivités décentralisées, avec 11,6 millions USD versés en impôts, taxes, droits et redevances, consolidant ainsi les recettes publiques nécessaires au développement du pays.