Congo-Kinshasa: La Première ministre Judith Suminwa présente un budget en hausse, à 24,8 milliards de dollars

En République démocratique du Congo, la Première ministre, Judith Suminwa a présenté jeudi 29 octobre 2026 le projet de budget pour l'année 2027. La République démocratique du Congo se projette vers un budget record de 24,8 milliards de dollars pour 2027. Une enveloppe en hausse axée sur la sécurité, l'emploi et les services sociaux. Un budget d'action et de souveraineté dont les promesses attendent désormais d'être traduites en résultats concrets.

Devant les députés nationaux, la Première ministre, Judith Suminwa, a défendu ces jeudi 29 et vendredi 30 octobre 2026 un projet de loi de finances chiffré à 56 930 milliards de francs congolais, soit 24,8 milliards de dollars (21,9 milliards d'euros). Un budget en hausse de près de 12% par rapport au budget rectificatif de 2026.

Baptisée « budget d'action et de souveraineté », cette enveloppe repose sur six piliers. Les services sociaux de base arrivent en tête avec 6,2 milliards de dollars, suivis de la sécurité et de la protection du territoire, dotées de 6,1 milliards. L'emploi et le pouvoir d'achat mobilisent, eux, 4,8 milliards de dollars.

Des fonds prévus pour le Dialogue national

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Autre annonce majeure : 62 millions de dollars seront réservés à l'organisation du Dialogue national pour la paix, la cohésion et la refondation de l'État. Une provision de 170 millions de dollars (151,7 millions d'euros) est également prévue pour les élections dont la tenue est incertaine.

Pour financer ce programme, Kinshasa compte sur les ressources intérieures, qui représentent 82% des recettes attendues. Le gouvernement table sur une croissance de 5,8%, mais anticipe une inflation moyenne de 6,4%.

Reste l'épreuve décisive sur laquelle le parlement attend la Première ministre : transformer ces milliards annoncés en réalité. Les députés ont insisté, lors des débats vendredi soir, sur le respect des crédits alloués à chaque secteur et sur la nécessité d'éviter les dépassements budgétaires.