Cameroun: Le géant nigérian Dangote s'implante dans le secteur pétrolier

Après le ciment, le milliardaire nigérian Aliko Dangote veut prendre position sur le marché pétrolier au Cameroun. Son groupe a annoncé le mercredi 28 octobre 2026 la création de Dangote Oil & Gas Cameroon. Le groupe a aussi conclu avec Yaoundé un accord de fourniture au Cameroun de 50% de ses besoins en produits pétroliers importés.

Le groupe nigérian Dangote va fournir des produits pétroliers au Cameroun pendant trois ans. La création d'une filiale camerounaise du groupe a été annoncée mercredi 28 octobre.

Le Cameroun va ainsi directement se ravitailler à la source, notamment à Lekki, au Nigeria, où est érigée la gigantesque raffinerie Dangote. Cette opération est annoncée comme étant bénéfique pour le Cameroun qui depuis l'incendie de sa seule raffinerie, la Sonara, importe la totalité de ses produits pétroliers raffinés via un ensemble d'opérateurs négociants-démarcheurs qui alourdissent les coûts.

Pour la seule année 2025, et selon les estimations de la banque centrale sous régionale citées par la presse, le Cameroun aurait importé pour près de 2 000 milliards de francs CFA de produits pétroliers.

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Une capacité d'opération sur toute la chaîne

Pour ce qui est de Dangote Oil & Gas Cameroon, dont le siège est à Douala, son démarrage effectif est annoncé comme imminent. Son objet social lui permet potentiellement d'opérer sur toute la chaîne en aval des hydrocarbures : de l'importation jusqu'aux stations services. Mais l'activité de stockage de produits pétroliers devrait être son premier axe de développement.

En juillet dernier, le vice-président du groupe, en visite au Cameroun, avait expliqué au Premier ministre camerounais que Dangote souhaitait créer une capacité de stockage permettant de constituer une réserve de produits pétroliers et faciliter leur acheminement par pipeline. La création de Dangote Oil & Gas semble ainsi répondre à cette ambition.