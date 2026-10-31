Tunisie: Ligue 2 - Mahdia et Msaken s'imposent lors de la 6e journée

La sixième journée du championnat de Ligue 2, groupe A, a enregistré sept rencontres ce samedi 31 octobre 2026. L'EM Mahdia et le Hilal de Msaken ont signé les victoires les plus marquantes, tandis que le Hilal de Chebba a également empoché trois points. Les quatre autres affiches se sont achevées sur des scores de parité.
Ligue 2 : les résultats de la 6e journée
Groupe A · Samedi 31 octobre 2026
|Domicile
|Score
|Extérieur
|AS Gabès
|1 - 1
|AS Soliman
|BS Bouhajla
|0 - 2
|EM Mahdia
|Hilal de Chebba
|1 - 0
|Stade Soussien
|AS Mégrine
|1 - 1
|OC Kerkennah
|Hilal de Msaken
|2 - 0
|ES Béni Khalled
|Sfax Railways Sports
|0 - 0
|Sporting Ben Arous
|US Tataouine
|2 - 2
|AS Agareb