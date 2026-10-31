Tunisie: Ligue 2 - Mahdia et Msaken s'imposent lors de la 6e journée

31 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par Sahar Belhaj

La sixième journée du championnat de Ligue 2, groupe A, a enregistré sept rencontres ce samedi 31 octobre 2026. L'EM Mahdia et le Hilal de Msaken ont signé les victoires les plus marquantes, tandis que le Hilal de Chebba a également empoché trois points. Les quatre autres affiches se sont achevées sur des scores de parité.

Ligue 2 : les résultats de la 6e journée

Groupe A · Samedi 31 octobre 2026

DomicileScoreExtérieur
AS Gabès 1 - 1 AS Soliman
BS Bouhajla 0 - 2 EM Mahdia
Hilal de Chebba 1 - 0 Stade Soussien
AS Mégrine 1 - 1 OC Kerkennah
Hilal de Msaken 2 - 0 ES Béni Khalled
Sfax Railways Sports 0 - 0 Sporting Ben Arous
US Tataouine 2 - 2 AS Agareb

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