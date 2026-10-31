Tunisie: Siliana - Inauguration d'un bureau régional de développement des ressources de l'Association des villages d'enfants SOS

L'Association Tunisienne des Villages d'Enfants SOS a inauguré, samedi, à Siliana, un bureau de développement des ressources pour les régions du Nord et du Centre, au sein du village d'enfants SOS de Siliana.

Cette initiative s'inscrit dans la volonté de soutenir les efforts visant à mobiliser les ressources et à élargir le réseau de partenariats, afin de poursuivre l'accompagnement des enfants, des jeunes et des familles.

Elle vise à renforcer la présence de l'association dans les régions du Nord-Ouest et du Centre, à consolider ses relations avec les entreprises et les acteurs locaux et régionaux, ainsi qu'à attirer de nouveaux bailleurs de fonds et partenaires. Elle ambitionne également de mobiliser les ressources nécessaires pour assurer la pérennité des programmes de l'association et lui permettre d'atteindre ses objectifs.

En marge de cette inauguration, l'association a organisé une manifestation qui a été marquée par la signature du cahier des charges relatif au projet de reconstruction du village d'enfants SOS de Siliana et l'annonce officielle du lancement d'un appel d'offres national pour la réalisation de ce projet dont les travaux devraient démarrer en 2027.

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Dans une déclaration à l'agence TAP, le président de l'Association tunisienne des villages d'enfants SOS, Mohamed Megdiche, a indiqué que le nouveau bureau couvre six gouvernorats et vise à renforcer la proximité de l'association avec les citoyens.

Il a, par ailleurs, précisé que 2 600 enfants ont bénéficié des services de l'association à Siliana en 2026, pour un budget estimé à 4 millions de dinars.

Selon lui, les efforts de l'association seront axés, en 2027, sur l'élargissement du nombre de bénéficiaires, avec pour objectif d'atteindre 6 000 enfants dans les gouvernorats de Jendouba, du Kef, de Siliana, de Zaghouan et de Bizerte, pour un budget estimé à 8 millions de dinars.

À l'échelle nationale, a-t-il dit, le nombre total d'enfants ayant bénéficié des services de l'association a atteint 14 000 en 2026, dépassant ainsi l'objectif initialement fixé à 12 000 enfants.

Dans ce contexte, le président de l'association a appelé les citoyens à apporter leur soutien aux enfants privés de soutien familial et à contribuer à la réalisation du projet de reconstruction du village SOS de Siliana.

De son côté, le directeur du village d'enfants SOS de Siliana, Atef Labbadi, a indiqué que les interventions du village portent essentiellement sur l'accompagnement des familles et la prévention de la négligence familiale. A cet effet, trois bureaux de soutien aux familles sont opérationnels à Siliana, Jendouba et Errouhia, ayant accompagné 2 257 familles depuis le début de l'année 2026.

Il a également précisé que le programme de placement familial concerne 28 enfants et jeunes, tandis que sept maisons intégrées accueillent des bénéficiaires au sein de la communauté. Le village assure aussi l'accompagnement de 15 jeunes vers l'inclusion et l'autonomie, de huit personnes en situation de handicap et de huit cas de retour en famille biologique.

Créé il y a 43 ans, le village mène également des actions communautaires dans les secteurs de la santé et de l'éducation, notamment à travers l'aménagement du service pédiatrique de l'hôpital régional de Siliana, la fourniture d'équipements sanitaires à Jendouba et la réhabilitation de blocs sanitaires et de salles dans les écoles rurales des gouvernorats de Siliana et de Jendouba.

De son côté, le président du comité de soutien du village d'enfants SOS de Siliana Hafedh Attiyaoui, a indiqué que le village a été évacué il y a trois ans et que les enfants ont été accueillis dans des écoles intégrées au sein de la communauté. Il a ajouté que le nouveau projet de reconstruction prévoit un village répondant aux normes modernes.