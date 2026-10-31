Tunisie: Oman - Une initiative pour faciliter l'accès des expatriés tunisiens aux services juridiques

L'ambassade de Tunisie à Mascate poursuit ses efforts pour améliorer les services destinés à la communauté tunisienne résidant au Sultanat d'Oman. De nouvelles initiatives sont à l'étude afin de permettre aux ressortissants et aux investisseurs tunisiens de bénéficier de consultations juridiques gratuites et de tarifs préférentiels sur certaines prestations d'avocats.

Dans ce cadre, Chiraz Chebbi, chargée d'affaires par intérim à l'ambassade de Tunisie à Mascate, a rencontré Khaled Hachani, représentant de l'un des plus importants cabinets d'avocats du Sultanat d'Oman, afin d'examiner les possibilités de coopération dans le domaine de l'assistance juridique.

Selon un communiqué publié samedi 31 octobre 2026 sur la page Facebook officielle de l'ambassade, les discussions ont notamment porté sur la mise en place de mécanismes permettant aux membres de la communauté tunisienne et aux investisseurs tunisiens établis à Oman de bénéficier de plusieurs avantages.

Des consultations gratuites et des réductions sur les honoraires d'avocats

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Parmi les mesures envisagées figurent l'accès à des consultations juridiques gratuites, ainsi que l'octroi de réductions et de conditions préférentielles sur les honoraires d'avocats et les frais de suivi des dossiers.

Ces dispositifs visent à faciliter l'accès des Tunisiens résidant à Oman aux services juridiques, tout en leur offrant un accompagnement adapté dans leurs différentes démarches et problématiques administratives ou judiciaires.

Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de l'ambassade de Tunisie à Mascate visant à renforcer la protection et l'accompagnement de la communauté tunisienne à l'étranger.

Elle traduit également la volonté de la représentation diplomatique d'élargir son réseau de partenariats avec les institutions et les acteurs professionnels omanais, afin de mieux répondre aux besoins des ressortissants tunisiens.

Au-delà de l'assistance juridique, cette démarche entend contribuer à la stabilité des Tunisiens établis dans le Sultanat et à l'encouragement de leurs projets d'investissement.

Les modalités pratiques de mise en oeuvre de ces avantages n'ont pas encore été précisées.