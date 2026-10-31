Tunisie: Retour des vacances scolaires - Les itinéraires recommandés pour éviter les embouteillages à Tunis

À l'occasion de la fin des vacances de mi-trimestre de l'année scolaire 2026-2027, le ministère de l'Intérieur a annoncé, samedi 31 octobre 2026, plusieurs itinéraires alternatifs afin de prévenir les embouteillages à l'entrée sud de Tunis.

Cette mesure intervient dans un contexte marqué par le retour attendu de nombreux automobilistes vers la capitale et la poursuite des travaux de démolition de l'ancien pont de La Cagna, susceptibles de provoquer d'importantes perturbations de la circulation.

Deux itinéraires alternatifs pour accéder à Tunis

Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur recommande aux automobilistes empruntant la route nationale n° 1 de privilégier la bretelle en direction du stade de Radès, puis de poursuivre vers le carrefour de la Nouvelle Médina et celui de Chouchet Radès. Les conducteurs pourront ensuite emprunter le pont Radès-La Goulette pour rejoindre le centre-ville de Tunis ou la banlieue nord.

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Une autre possibilité consiste à emprunter la bretelle située du côté de la Banque de l'Habitat, en direction du pont de Chouchet Radès.

Le deuxième itinéraire proposé passe par le pont de La Cagna, puis les carrefours d'El Ouardia 1 et 2, en direction de la place Bab Alioua. Les automobilistes pourront ensuite poursuivre leur trajet par le pont de Revolon, l'avenue Moncef Bey et l'avenue du Maghreb arabe, jusqu'à la route Z4.

Le ministère de l'Intérieur précise avoir mobilisé les moyens humains et matériels nécessaires pour orienter les usagers de la route, faciliter leurs déplacements et assurer la fluidité du trafic sur les axes concernés.

Les automobilistes sont ainsi invités à respecter les consignes des agents de circulation et à privilégier les itinéraires recommandés afin de limiter les risques d'embouteillages, particulièrement lors du retour des vacances scolaires.

Pour toute information complémentaire, le ministère met à la disposition des usagers les numéros suivants : 71 343 201 et 71 342 787.