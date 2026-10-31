Tunisie: Kébili - Des opérations de la cataracte réalisées avec succès à l'hôpital régional

L'hôpital régional de Kébili a organisé, samedi 31 octobre 2026, une journée chirurgicale consacrée aux patients souffrant de cataracte, une affection oculaire caractérisée par l'opacification du cristallin. Cette initiative vise à rapprocher les soins ophtalmologiques spécialisés des patients et à leur éviter les déplacements vers les hôpitaux universitaires d'autres gouvernorats.

Organisée au sein du service d'ophtalmologie, cette journée a également permis de tirer profit des équipements médicaux modernes récemment acquis par l'établissement, notamment un microscope chirurgical de haute précision et un appareil de phacoémulsification utilisé dans le traitement de la cataracte.

Des interventions délicates réalisées avec succès

Dans une déclaration à l'agence TAP, le chef du service d'ophtalmologie, le Dr Ammar El Abed, a indiqué que cette initiative, organisée avec la participation d'un médecin du secteur privé exerçant dans le gouvernorat de Sousse, a permis de réaliser plusieurs interventions chirurgicales délicates avec succès.

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Ces opérations ont notamment contribué à réduire les délais d'attente des patients concernés, tout en leur garantissant l'accès à des prestations médicales de qualité.

Le responsable a précisé que les cas opérés présentaient certaines particularités, notamment en raison de l'âge des patients et de la nature de leur cataracte, nécessitant une prise en charge chirurgicale particulièrement minutieuse.

Il a également exprimé le souhait de voir se multiplier ce type d'initiatives afin de permettre aux habitants de Kébili de bénéficier de soins spécialisés à proximité de leur lieu de résidence, sans devoir se rendre dans les centres hospitaliers universitaires d'autres régions.

De leur côté, plusieurs patients ayant bénéficié de ces interventions ont exprimé leur satisfaction après le succès de leurs opérations. Ils ont notamment salué la possibilité de recevoir des soins spécialisés à Kébili, leur épargnant ainsi les difficultés et les dépenses liées aux déplacements vers d'autres gouvernorats.

Les bénéficiaires ont appelé à renouveler cette initiative médicale et humaine, considérée comme une contribution concrète à l'amélioration de l'accès équitable aux soins de santé pour l'ensemble des citoyens