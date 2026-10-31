Tunisie: Écoles, collèges et lycées - Les activités culturelles désormais au programme toute la semaine

Les activités culturelles dans les établissements scolaires tunisiens s'étendront désormais à toute la semaine, au lieu de se limiter à une seule journée. Le ministre de l'Éducation, Noureddine Nouri, l'a annoncé samedi lors d'une visite à Matmata, dans le gouvernorat de Gabès.

Le ministre s'exprimait à l'occasion de la clôture du rassemblement national consacré aux créations poétiques des élèves des collèges et des lycées. Il a précisé que cette démarche concerne un large éventail d'activités culturelles et éducatives, au-delà de la poésie, de l'écriture romanesque et de la création de nouvelles.

Les établissements scolaires proposeront notamment des clubs de cinéma, de théâtre, de calligraphie arabe, de lecture, de réflexion et d'échecs. Des activités consacrées à l'environnement et à la santé figurent également parmi les domaines concernés.

« Tout ce qui peut contribuer à l'épanouissement des élèves doit être accessible au sein des établissements scolaires », a souligné Noureddine Nouri, mettant en avant l'importance de ces activités pour leur développement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'encadrement sera assuré par les compétences du ministère de l'Éducation, avec la contribution des autres départements concernés. Le ministre a présenté cette extension des activités culturelles à l'école comme une première étape, qui sera suivie d'autres initiatives.