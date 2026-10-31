Niger: Qui veut agresser Niamey face à l'inquiétant resserrement militaire autour de ses frontières ?

Entre le retour annoncé des avions français au Tchad, les mouvements des forces de Khalifa Haftar en Libye et l'arrivée des premiers convois militaires algériens au Niger, le régime du général Abdourahamane Tiani évolue dans un environnement stratégique de plus en plus sensible. Derrière les mouvements de troupes, c'est aussi une bataille d'influence qui se dessine aux confins du Sahara.

Le nord du Niger devient progressivement un espace de cristallisation des rivalités militaires et géopolitiques régionales. Les derniers développements donnent à la situation sécuritaire une dimension qui dépasse largement la lutte contre les groupes armés terroristes.

Qui veut agresser Niamey jusqu'aux confins de ses frontières ?

De plus en plus, la capitale nigérienne fait face à un inquiétant resserrement militaire et doit désormais composer avec des pressions extérieures potentielles, des recompositions d'alliances et des vulnérabilités internes.

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Premier signal : le retour annoncé de deux Mirage 2000 et d'un avion de transport CASA français à N'Djamena. Officiellement, Paris présente leur passage comme une escale technique de courte durée, assortie d'activités de formation dans le cadre d'un exercice prévu en Côte d'Ivoire et au Gabon. Cette reprise de coopération intervient après le départ des dernières troupes françaises du Tchad, en janvier 2025, et le rapprochement diplomatique entre Emmanuel Macron et Mahamat Idriss Déby. Difficile, en l'état, d'y voir une force aérienne destinée à intervenir contre le Niger. Mais ce retour des capacités militaires françaises dans un pays frontalier de Niamey ne peut être considéré comme un événement géopolitiquement neutre.

La suspicion nigérienne s'est d'ailleurs renforcée après la frappe de drone du 24 octobre dans la zone d'Emi Lulu, près de la frontière algérienne.

Niamey accuse le Tchad d'avoir conduit cette opération avec un appui français, faisant état de victimes civiles

N'Djamena est également accusé d'entretenir une posture hostile. Ces accusations, qui nécessitent une enquête indépendante, témoignent d'une dégradation préoccupante de la confiance entre les deux capitales.

Deuxième foyer de préoccupation : la Libye orientale. Les forces de Khalifa Haftar, qui contrôlent une partie importante du territoire libyen, sont soupçonnées d'entretenir des relations avec des groupes rebelles nigériens, notamment le Front patriotique de libération (FPL). Des analyses spécialisées recoupes par Confidentiel Afrique font état de rapprochements et de soutiens indirects. Cette proximité pourrait offrir aux mouvements hostiles à Niamey des espaces de repli, des relais logistiques et une profondeur stratégique au-delà des frontières nationales.

C'est dans ce contexte que l'arrivée, le 30 octobre 2026, d'un convoi de l'armée algérienne au Niger prend une importance particulière. Alger avait préalablement obtenu l'autorisation parlementaire d'envoyer des unités militaires à Madama, dans le nord du pays. Officiellement, il s'agit de protéger les intérêts économiques et énergétiques communs, notamment les installations pétrolières et le projet de gazoduc transsaharien. Mais cette présence répond aussi à une préoccupation stratégique : éviter que l'espace saharo-sahélien ne tombe davantage sous l'influence de réseaux militaires et politiques concurrents, notamment ceux liés à Haftar.

Pour le régime de Tiani, l'équation est donc complexe. La menace ne vient pas seulement des groupes jihadistes du JNIM et de l'État islamique au Sahel, dont la pression continue d'éprouver les capacités opérationnelles des forces nigériennes. Elle réside également dans la possibilité d'une convergence, même circonstancielle, entre oppositions armées, réseaux transfrontaliers et intérêts de puissances extérieures.

L'épisode de la mutinerie d'août dernier à Niamey a, par ailleurs, révélé que la stabilité du pouvoir demeure aussi tributaire de la cohésion de l'appareil militaire.

Faut-il redouter une opération de déstabilisation coordonnée contre Niamey ?

Les éléments disponibles ne permettent pas de conclure à l'existence d'une coalition franco-tchado-libyenne disposant d'un plan opérationnel commun. En revanche, la multiplication des signaux militaires, les accusations réciproques et les rivalités autour du nord nigérien justifient une vigilance accrue.

Une certitude s'impose : le Niger est devenu un enjeu central de la recomposition stratégique du Sahara. Et dans ce jeu de puissances, la sécurisation des frontières septentrionales pourrait peser autant sur l'avenir du régime que les combats menés sur le front jihadiste.