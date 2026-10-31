Togo: Les aérodromes de l'intérieur, des atouts sous-exploités

31 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

Le Togo dispose de deux aéroports internationaux, Lomé et Niamtougou. Il existe également plusieurs aérodromes secondaires, de taille modeste, et peu ou pas utilisés.

Six pistes son répertoriées :

Anié-Kolokopé et Atakpamé-Akpaka, dans les Plateaux ;

Dapaong-Djangou et Sansanné-Mango, dans les Savanes ;

Sarakawa, dans la Kara ;

Sokodé, dans la région Centrale.

Mais elles ne sont pas véritablement opérationnelles. De petits avions de tourisme s'y posent parfois.

L'Agence nationale de l'aviation civile (ANAC) entend protéger ces sites et, dans un second temps, envisager une réhabilitation pour certains.

Il n'existe pas d'évaluation récente et détaillée de l'état de chaque piste (revêtement, longueur, équipements).

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