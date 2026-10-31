Congo-Kinshasa: Le député Ron Bimwala réclame une baisse de la TVA à 1 % sur l'eau et les produits de première nécessité

Le député national Ron Bimwala plaide pour une réduction à 1 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) appliquée à l'eau conditionnée, aux denrées alimentaires de base et à plusieurs produits d'hygiène. Il a formulé cette proposition lors de l'examen du projet de loi de finances 2027 vendredi 30 octobre à l'Assemblée nationale, estimant que la fiscalité actuelle alourdit les dépenses des ménages déjà confrontés à la hausse du coût de la vie.

Élu de Lukunga, à Kinshasa, et président du Réseau des jeunes parlementaires, conteste notamment le taux de 8 % appliqué à certains de ces produits depuis la loi de finances rectificative d'août dernier. Il demande au gouvernement et aux députés de revenir à un taux de 1 % sur ces biens essentiels, sans les mentionner.

« La population, déjà confrontée au conflit, à l'inflation et aux problématiques sociales du pays, ne devrait pas débourser plus pour pouvoir consommer de l'eau », a-t-il insisté.

L'eau et les produits d'hygiène au coeur de sa proposition

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Pour justifier sa demande, le député met en avant les enjeux de santé publique. Il présente l'eau conditionnée comme un moyen de protection contre le choléra et les autres maladies hydriques. Il estime également que les produits d'hygiène sont nécessaires dans le contexte de la lutte contre Ebola.

Ron Bimwala plaide par ailleurs pour une TVA réduite à 1 % sur les produits et les soins de santé destinés aux nouveau-nés, qu'il décrit comme particulièrement exposés aux maladies diarrhéiques.

En défendant cette proposition pendant les débats sur le projet de loi de finances 2027, l'élu de Lukunga appelle à une fiscalité qui tienne davantage compte du pouvoir d'achat des ménages et de l'accès aux produits essentiels.

Sa proposition devra être examinée dans le cadre de la suite de la procédure budgétaire.