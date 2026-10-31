Congo-Kinshasa: Le projet de budget 2027 du pays, évalué à 24,8 milliards USD, déclaré recevable à l'Assemblée nationale

Le projet de budget 2027 de la République démocratique du Congo (RDC), chiffré à 56 930 milliards de francs congolais, soit environ 24,8 milliards de dollars américains, a été déclaré recevable ce vendredi 30 octobre à l'Assemblée nationale, à l'issue de deux jours de débats. Le texte est transmis à la commission économique, financière et de contrôle budgétaire (ECOFIN), qui dispose de vingt jours pour l'examiner en profondeur.

En hausse de près de 12 % par rapport au budget rectificatif de 2026, ce projet accorde la priorité à la sécurité, aux infrastructures, à l'agriculture, à l'emploi et aux services sociaux de base.

Au cours des débats, plusieurs députés nationaux ont insisté sur la nécessité de prendre en compte les difficultés rencontrées dans leurs circonscriptions, notamment en matière d'accès à l'eau potable, à l'électricité, aux routes et aux autres infrastructures.

Les élus ont également appelé à une gestion rigoureuse et transparente des fonds publics, afin que les prévisions budgétaires se traduisent en réalisations concrètes.

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En réponse aux préoccupations soulevées, la Première ministre Judith Suminwa a défendu les orientations budgétaires de son gouvernement. Elle a notamment mis en avant les secteurs de l'éducation, de la santé, des infrastructures et de l'emploi, soulignant que le budget doit contribuer à améliorer les conditions de vie de la population et à préserver son pouvoir d'achat.

Vingt jours d'examen en commission

À la clôture des débats, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, a appelé les membres de la commission ECOFIN à examiner le projet avec rigueur et à tenir compte des recommandations formulées par les députés.

Il a également insisté sur la transparence, la discipline budgétaire et le respect des règles dans la gestion des finances publiques.

Après son examen en commission, le projet de budget 2027 reviendra en plénière pour la poursuite de la procédure parlementaire.