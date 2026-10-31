Congo-Kinshasa: L'épidémie de choléra à Mbandaka fait 14 morts et 129 cas dans deux zones de santé en quelques jours

31 Octobre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

L'épidémie de choléra continue de progresser à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Selon le dernier bulletin de la Division provinciale de la santé, publié vendredi 30 octobre, 129 cas ont été enregistrés dans les zones de santé de Wangata et Bolenge, avec un bilan provisoire de 14 décès et 68 guérisons en quelques jours. Face à cette situation, les autorités sanitaires annoncent ce samedi 31 octobre, avoir renforcer les contrôles dans les ports et intensifier les campagnes de sensibilisation.

La zone de santé de Bolenge est la plus touchée, avec 104 cas recensés depuis le début de cette flambée. Plusieurs autres patients sont également pris en charge dans la zone de santé de Wangata.

Sur les 14 décès rapportés, la majorité sont survenus dans la communauté, avant l'admission des malades dans les centres de traitement. Par ailleurs, 68 patients ont été guéris grâce à la prise en charge médicale.

Des contrôles renforcés dans les ports

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Les autorités sanitaires attribuent l'apparition de cette flambée à l'arrivée récente de bateaux en provenance de Kinshasa. Parmi les plus de 800 passagers recensés à bord, une centaine aurait présenté des symptômes compatibles avec le choléra.

Pour limiter la propagation de la maladie, les contrôles sanitaires ont été renforcés dans les ports de Mbandaka et de Bolenge.

Les équipes sanitaires invitent la population à observer les règles d'hygiène pour réduire les risques de contamination. Elles recommandent notamment de se laver régulièrement les mains avec du savon, de traiter ou de faire bouillir l'eau destinée à la consommation et de respecter les autres mesures de prévention préconisées par les autorités sanitaires.

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