Ethiopie: Le pays s'apprête à renforcer son partenariat numérique avec Huawei dans le cadre de sa « Vision 2030 »

Addis Ababa — L'Éthiopie et le géant technologique chinois Huawei ont convenu d'approfondir leur coopération stratégique en matière de transformation numérique.

Cet accord vise principalement à développer les infrastructures des technologies de l'information et de la communication (TIC), à renforcer les capacités technologiques nationales et à accélérer le développement de l'économie numérique du pays.

Le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh s'est entretenu avec Eric Yuan, le nouveau directeur général de Huawei Éthiopie, au sujet des progrès réalisés par l'économie numérique éthiopienne et des perspectives de coopération future.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, M. Temesgen a déclaré que ces discussions reflétaient une volonté commune de faire progresser la transformation de l'Éthiopie vers une économie plus connectée, plus inclusive et plus compétitive.

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Il a souligné que Huawei avait joué un rôle important dans le développement numérique de l'Éthiopie, notamment grâce à l'extension des infrastructures TIC et à l'amélioration de la connectivité.

M. Yuan a salué les efforts continus du gouvernement pour faire progresser l'économie numérique du pays et a réaffirmé l'engagement de Huawei à soutenir les ambitions de développement national de l'Éthiopie, a déclaré le vice-Premier ministre.

Les discussions ont également porté sur les possibilités d'élargir la collaboration à mesure que l'Éthiopie met en oeuvre sa stratégie « Digital Ethiopia 2030 », en mettant particulièrement l'accent sur l'appropriation nationale, la confiance mutuelle, la durabilité, la sécurité et la création de valeur locale.

M. Temesgen a souligné que la transformation numérique de l'Éthiopie ne se résume pas à l'adoption de technologies émergentes, mais vise à garantir que celles-ci apportent des avantages concrets aux citoyens, renforcent les capacités technologiques nationales et créent de nouvelles opportunités d'innovation et de croissance économique.

Il a insisté sur le fait que, bien que des partenariats internationaux solides soient essentiels pour faire progresser les ambitions numériques du pays, l'avenir technologique de l'Éthiopie doit rester fermement ancré dans ses propres priorités et aspirations nationales.

Les deux parties ont convenu de renforcer encore leur coopération et de traduire leurs engagements communs en résultats concrets contribuant au développement à long terme de l'Éthiopie.

« Notre ambition est claire : une Éthiopie qui soit non seulement mieux connectée, mais aussi plus performante, plus compétitive et mieux à même de façonner son propre avenir », a déclaré Temesgen.