Ile Maurice: Bacchus remet les pendules à l'heure

La course principale de la 20e journée, disputée ce samedi 31 octobre, aura tenu toutes ses promesses avec un brillant vainqueur en Bacchus. Ce coursier, ô combien malchanceux lors de sa dernière sortie, lorsqu'une objection de son jockey contre le gagnant Spelling Bee n'avait pas été retenue, s'est racheté de belle manière. Il s'est imposé avec autorité, démontrant tout son talent et devançant nettement celui qui l'avait battu la dernière fois.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le jockey Elione Chaves a signé une très belle monte. Il a placé sa monture juste derrière le meneur, Jaham, tout en se positionnant devant ses principaux rivaux. Bien détendu durant le parcours, Bacchus a répondu favorablement lorsque son jockey lui a demandé d'accélérer, filant ainsi vers une victoire facile. Le duo Arveen Nagadoo et Elione Chaves s'est également illustré avec Lava County dans la deuxième course.

Bonne opération pour l'écurie Allet, qui a remporté deux courses grâce à Rainwater et Ibhele, tous deux bien montés par Marco Van Rensburg. Elle est également passée tout près du triplé, mais Zanthar a dû courber l'échine face à Monumental, qui a sauvé l'honneur de l'écurie Gujadhur.

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L'établissement Vicky Ruhee a également inscrit son nom au palmarès de cette 20e journée grâce à la victoire de Not In Doubt, qui s'est imposé facilement après avoir fait la course en tête. La journée s'est achevée sur le succès de Bugle Boy, pour le compte de Manoel Nunes et de l'écurie Paul Foo Kune. Ce coursier a été très joué au betting.