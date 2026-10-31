Sénégal: JOJ - Le président Faye appelle à transformer les investissements sportifs en opportunités pour la jeunesse

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présenté samedi les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 comme un catalyseur de développement économique et d'employabilité des jeunes, appelant à transformer les investissements consentis dans le secteur sportif en un héritage durable pour le Sénégal.

"Les JOJ constituent déjà un catalyseur de développement et d'employabilité de la jeunesse", a déclaré le chef de l'État, lors de la deuxième édition du Sommet Sport et Développement durable, organisée à Dakar en marge des JOJ.

Pour Bassirou Diomaye Faye, le développement de l'écosystème sportif passe nécessairement par des investissements dans toutes les dimensions de la pratique sportive, notamment le sport scolaire, universitaire, amateur et de haut niveau, ainsi que dans la formation, l'encadrement et le financement des infrastructures.

"La réunion de ces conditions est assurément propice à l'éclosion du talent, à l'attraction et à la création d'une économie du sport", a-t-il estimé.

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Le président de la République a souligné que l'ambition du Sénégal, est de faire des JOJ un point de départ pour le développement d'une véritable industrie sportive, susceptible de générer des emplois et des richesses à travers les biens et les services liés à ce secteur.

Il a notamment insisté sur les investissements dans les infrastructures sportives et la formation des talents, considérés comme des conditions préalables à l'exploitation des importantes potentialités économiques du sport.

"Au Sénégal, nous avons fait le pari de miser sur un héritage durable, avec une jeunesse citoyenne et des investissements conséquents dans la filière sportive, notamment les infrastructures, la formation des talents", a-t-il indiqué.

Selon lui, la construction et la rénovation d'infrastructures multisports de haut niveau et de proximité permettront aux jeunes et aux populations de disposer d'espaces d'épanouissement, tout en favorisant le renforcement des liens communautaires.

Au-delà des compétitions, les Jeux devraient ainsi contribuer à améliorer l'accès des populations aux équipements sportifs et à consolider la cohésion sociale dans les quartiers et à l'échelle nationale.

Le chef de l'État a assuré que les pouvoirs publics veilleront à préserver cet héritage, annonçant la mobilisation de toutes les forces vives de la nation ainsi que le suivi des conclusions issues du sommet.

"Nous célébrons aussi notre capacité collective à transformer le sport en moteur économique et social. Et ensemble, nous pourrons construire un héritage puissant pour la jeunesse", a-t-il affirmé.