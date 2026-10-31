Afrique: JOJ - Le prince Albert II de Monaco et le président rwandais Paul Kagame accueillis à Dakar

Dakar — Le prince Albert II de Monaco et le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, sont arrivés samedi au Sénégal pour prendre part à la cérémonie officielle d'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, prévue à 18h.

Les deux personnalités ont été accueillies à leur arrivée par le Premier ministre sénégalais, Ahmadou Alhaminou Mohamed Lo, dans le cadre de l'accueil des hautes personnalités étrangères venues assister à cet événement

La présidente par intérim du Cap-Vert, Janira Hopffer Almada, ainsi que le vice-président de la Gambie, Muhammad B. S. Jallow, ont également été accueillis, vendredi, en prélude à cette cérémonie d'ouverture.

Les JOJ Dakar 2026 constituent un rendez-vous historique pour le Sénégal et le continent africain, qui accueille pour la première fois une compétition olympique.

Une dizaine chefs d'Etat et de gouvernements, plus de 2 700 athlètes venant de 207 pays et comités nationaux olympiques sont attendus à la cérémonie officielle d'ouverture des JOJ au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio.